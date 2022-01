Otomicosi, cos’è? Sintomi, diagnosi, pericoli, cure, rimedi naturali

L’otomicosi è una fastidiosa infezione causata da un fungo che provoca malessere, irritabilità e dolore. Come combatterla? Il nome otomicosi è un assemblaggio di parole che indica la micosi orecchio ed è in sostanza un’infezione all orecchio. Si manifesta per la presenza di funghi nelle orecchie che causano anche delle antiestetiche crosticine nell’orecchio.

Otomicosi fungo orecchio

L’aspergillus niger orecchio è il fungo responsabile dell’aggressione, quello che causa le varie infezioni alle orecchie. Fa parte del microbiota locale ma per colpa di condizioni avverse i funghi orecchie si moltiplicano in modo anomalo portando questo tipo di problema. Essendo, questi funghi orecchio, cresciuti in modo esponenziale, causano una lotta interna che fa insorgere le infezioni all’orecchio.

Cause otomicosi

Quindi il fungo si moltiplica e subentra la micosi all’orecchio. Ma quali sono le cause? Le infezioni orecchie possono essere causate:

dagli sport acquatici;

scarsa igiene;

disordini del sistema immunitario;

scompenso caldo-umido;

abuso di farmaci a base di antibiotico o anticortisone;

lesioni o malattie dermatologiche.

In uno di questi casi può manifestarsi la micosi all orecchio, alla quale seguono dei sintomi specifici che fanno subito pensare a un problema interno.

Infezione orecchio sintomi

I sintomi dell’otomicosi sono quelli tipici di un’infiammazione. Il paziente soffrirà di arrossamento, prurito, secrezione e dolore. In alcuni casi il medico può percepire puzza dietro le orecchie causata dal materiale fungino.

Lentamente la parte interessata dall’infezione subirà una lenta desquamazione e quindi bisognerà provvedere a mantenere la pelle idratata con l’uso di pomate e di crema. Bisognerà fare molta attenzione nel stendere la crema affinché questa non entri nel canale uditivo andando a ostracizzare una situazione già di per sé precaria. L’ultimo sintomo registrato è quello della sensazione di “tappo”, come quando entra dell’acqua nell’orecchio e sentiamo tutto più ovattato.

Micosi orecchio terapia

L’aspergillus niger terapia per sconfiggere il fungo può essere affrontata in vari modi. In prima istanza è bene consultare un medico o un otorinolaringoiatra. Sarà lui a valutare la situazione e a suggerire la terapia corretta. In linea generale, l’otomicosi si sconfigge con l’utilizzo di un antimicotico orecchio che può essere il Pevisone latte dermatologico e le gocce auricolari antimicotiche.

Le terapie sono successive a una diagnosi e alla pulizia profonda delle sostanze antibatteriche. Il pevisione va applicato massimo due volte al giorno per un periodo di otto giorni. Si stende con un massaggio e può essere usato anche durante la gravidanza. Dosaggi e tempi devono sempre essere suggeriti da uno specialista e non si deve mai ricorrere alla cura fai da te.

Le gocce non vanno stese ma inserite nel canale uditivo semplicemente piegando la testa di lato. L’utilizzo è limitato a un massimo di 4/5 gocce al giorno per un periodo di una settimana. Anche in questo caso sarà il medico a suggerire la terapia corretta in base al tipo di infezione contratta.

L’otomicosi non è considerata un’infezione grave però va presa per tempo e non deve essere in nessun modo trascurata. Qualora il paziente decidesse di non curarla in modo adeguato potrebbe ricorrere a danni permanenti al canale uditivo.