Otosalpingite, cos’è? Sintomi, cura, quanto dura, quando preoccuparsi

L’otosalpingite è l’infiammazione della tuba o tromba di Eustachio, quindi occorre riconoscerla e individuare sintomi, durata e in che misura preoccuparsi all’insorgenza di questo disturbo.

Salpingite orecchio e otite catarrale

L’otosalpingite infiamma l’orecchio medio e le cavità collegate, provocando anche essudazione mucosa nella cassa del timpano. L’otite media catarrale può essere acuta o cronica e non colpisce solo i bambini, dato che insorge anche l’otite catarrale adulti.

In alcuni casi questa infiammazione, detta anche tubarite, può manifestarsi anche senza essudazione e, solitamente, è una forma di otite senza dolore o con senso limitato di fastidio doloroso, purché il disturbo sia transitorio.

La causa della membrana orecchio infiammata

L’origine del timpano infiammato dipende da batteri e virus come, ad esempio, lo streptococco, ma contano anche altre fattori legati all’età e alla condizione delle difese immunitarie.

Una particolare conformazione dell’orecchio medio o della tuba di Eustachio possono favorire l’ otite catarrale. Questa forma di otopatia che, in certi casi, diventa otite catarrale cronica, inizia spesso con un’infezione di naso e gola.

Faringiti, sinusiti e influenze predispongono anche a catarro e tosse grassa, con passaggio di virus tra orecchio, naso e gola. Questa condizione generale patologica, più tipica della stagione invernale, favorisce anche la tubotimpanite catarrale.

Diffusione delle otiti catarrali e sintomi

L’otite media effusiva, cosi chiamata per l’accumulo di muco che può causare problemi all’orecchio medio, si manifesta a tutte le età, ma è molto più comune tra i bambini. l’80% di loro ne soffre almeno una volta prima di iniziare la scuola dell’obbligo.

A livello di otite catarrale sintomi, si registrano in prevalenza sensazione di orecchio pieno, difficoltà a sentire, rumori continui all’interno dell’orecchio (acufeni), oppure senso di rimbombo mentre si parla, la cosiddetta autofonia.

Riguardo la domanda su catarro tubarico quanto dura, ricordiamo che il paziente può soffrire del disturbo solo per qualche giorno, con calo momentaneo calo dell’udito. Qualora comparissero forti dolori all’orecchio, si tratterebbe di otite media catarrale persistente. In questo caso, il decorso è compreso tra 10 e 30 giorni nella sua forma acuta, mentre la tendenza all’otite cronica catarrale richiede un trattamento che può durare oltre un mese.

Otite catarrale rimedi e terapia farmacologica

L’otosalpingite è molto fastidiosa ed è importante capire il catarro tubarico come si cura. Sostanzialmente, l’otorino deve fare un’indagine dell’orecchio medio, verificare la situazione infiammatoria della tuba, lo stato del timpano e la presenza di essudazione mucosa.

Il medico può prescrivere decongestionanti nasali e dell’orecchio per favorire il drenaggio del catarro, liberando l’orecchio medio e la tromba di Eustachio. Possono essere utili anche le soluzioni fisiologiche nasali per il lavaggio tubarico.

L’uso di otite catarrale antibiotico può essere necessario per contrastare determinate infezioni virali e si ricorre anche ad aerosol con mucolitici e antinfiammatori, compresi i cortisonici.

A livello di otite catarrale terapia, si deve quindi valutare la condizione di ogni paziente per personalizzarla nel modo più efficace, specie in caso di otite bilaterale. Nelle forme croniche di otite siero mucosa, è utile anche la cura termale, per i suoi effetti benefici e non invasivi, come forma aggiuntiva di otite catarrale cura, consultandosi preventivamente con l’otorinolaringoiatra.