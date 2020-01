Padova, camion in retro colpisce un operaio alla testa: in condizioni critiche dipendente della Pittarello

Bruttissimo incidente quello successo ieri, in tarda mattinata in via Austria 29, nella zona industriale: un camion che stava trasportando scarpe mentre faceva retromarcia per avvicinarsi al portone di ingresso del magazzino dell’azienda Pittarello, ha letteralmente colpito alla testa un uomo di 55 anni della ditta.

Il povero malcapitato – portato in ospedale di urgenza in codice rosso – è stato rianimato subito sul posto, ma è in pericolo di vita. Si tratta di C.G, residente a Legnaro.

