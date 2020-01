Padova, rapina in gioielleria: inseguito e preso dalla commessa coraggiosa

Un fatto che ha davvero dell’incredibile quello che vi stiamo per raccontare in questo nuovo articolo. In data 7 gennaio una commessa del negozio Oro Fino all’interno del Centro Ghiotto di Padova si è resa conto che un cliente entrato da qualche minuto era stato in grado di rapinare con un uncino di metallo una collana in esposizione.

La donna ha deciso di inseguirlo per tutta quanta la galleria commerciale ed è riuscita a fermarlo anche grazie all’aiuto di un collega di un altro negozio.

L’uomo, un ragazzo di 25 anni di origini moldave residente a Thiene, Vasile Vasile Porojan è stato arrestato con accusa di furto aggravato.

