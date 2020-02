Palazzolo, vigile si toglia la vita: aveva parcheggiato nel posto disabili e chiesto scusa, ma era scattata la gogna via social

By

Una tragedia a tutti gli effetti. Un agente di Polizia locale si è tolto la vita ieri all’alba sparandosi con la pistola di ordinanza. E’ accaduto a Palazzolo, provincia di Brescia. L’agente, 44enne, si è ammazzato vicino alla sede della Polizia Locale dove lavorava da anni.

L’agente era finito in mezzo alle polemiche un paio di giorni fa per aver posteggiato la macchina della Polizia in un luogo riservato solamente ai disabili a Bergamo vicino ad una scuola universitaria.

loading...

L’agente era stato preso di mira via social, si era scusato più volte e si era anche auto-multato. Al momento tuttavia non sappiamo se l’uomo abbia o meno lasciato un biglietto per spiegare la motivazione del folle gesto.

Commenti

commenti