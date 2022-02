Pandemia e prezzi petrolio: scopriamo il legame

Come tutti ben sanno, una delle caratteristiche attuali del mercato del petrolio è senz’altro quella di essere particolarmente fragile. Non è un caso, infatti, che i prezzi dei barili continuino a battere primati, in negativo.

Il mercato del petrolio sta cominciando a dare i primi scricchiolii che qualcosa non funziona più come dovrebbe, dopo aver affrontato un biennio di pandemia in cui ha in ogni caso dimostrato di essere caratterizzato da un ottimo livello di flessibilità e coordinazione. I prezzi petrolio stanno esprimendo tutta la fragilità dell’intero settore, anche se per il momento l’incertezza non si capisce se sia legata a delle motivazioni più strutturali oppure sono ancora frutto dell’incertezza in vista dei prossimi anni.

Gli occhi del mondo proiettati sull’Opec+

È abbastanza facile intuire come il mercato si trovi in una fase molto complicata, dato che il prezzo del Brent, ad esempio, sta progressivamente sprofondando intorno a quota 90 dollari al barile. Se nei primi giorni del mese di gennaio il mercato del petrolio aveva fatto registrare qualche timido miglioramento, ora la situazione sembra essere ancora una volta in difficoltà. Tutti gli occhi, in queste ore, sono puntati sulla riunione dell’Opec, da cui molto probabilmente dovrebbe emergere un fronte compatto verso un aumento, anche se non molto incisivo, relativo alla produzione di greggio .

Le ultime previsioni che sono state fatte dalla Goldman Sachs, infatti, hanno messo in evidenza come le discussioni attualmente in corso stanno prendendo in considerazione due ipotesi: da un lato, ampliare la produzione di 400 mila barili al giorno e, dall’altro, puntare su un incremento in termini ancora maggiori.

Nel primo caso, ecco che il risultato sarebbe quello di portare il prezzo del petrolio a oltrepassare la soglia dei 100 dollari al barile prima del termine del 2022, in base a quanto è stato detto da alcuni analisti. Invece, i Paesi produttori sono dell’idea che sia meglio cercare di limitare le pressioni e incrementare le forniture.

I Paesi che fanno parte dell’Opec, insieme alla Russia e agli alleati, stanno già chiaramente dovendo affrontare una serie di complicazioni che sono legate all’ottenimento degli obiettivi di approvvigionamento che erano stati stabiliti per gennaio 2022. Data la richiesta che proviene dal mercato, ecco che è abbastanza facile intuire come il petrolio attualmente a disposizione non è sufficiente.

Stando a quanto viene riferito in un’indagine di Reuters, pare che la produzione di petrolio da parte dell’Opec abbia subito un incremento pari a 210 mila barili al giorno nel corso del mese di gennaio. L’Opec, in compagnia dei suoi alleati, ovvero l’Opec+, sta cercando di liquidare i limiti di produzione da primato che sono stati segnati due anni fa, ma per il momento sono ancora trattenuti migliaia e migliaia di barili.

La richiesta di petrolio aumenta, ma…

Insomma, se la richiesta mondiale di petrolio sta crescendo, è facile intuire come quello a disposizione non sia sufficiente per soddisfarla. Non è l’unico problema che deve essere affrontato, dal momento che non bisogna dimenticare come il settore dell’energia green e rinnovabile non è in grado di garantire risultati importanti in poco tempo.

Di conseguenza, tutti quegli investimenti che erano stati sostanzialmente levati all’estrazione classica dell’oro nero per destinarli allo sviluppo di nuove energie più rispettose dell’ambiente, ha rappresentato un altro duro colpo da digerire per l’industria del petrolio, non solo negli Usa, ma anche in tutti gli altri Stati produttori.

Insomma, non ci vuole certamente un esperto per notare come le aziende più importanti in campo petrolifero hanno dimostrato più e più volte di avere non poche preoccupazioni nell’intraprendere un nuovo ciclo di investimenti per cercare di stimolare il più possibile, e aumentare di conseguenza, la produzione di greggio.