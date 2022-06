Paola Di Benedetto, chi è? Fidanzato, Ciao Darwin, età, Instagram, mamma

Paola Di Benedetto – showgirl e modella – è uno dei personaggi televisivi più chiacchierati dell’estate grazie alla sua bellezza e alla sua relazione con un cantante che ha partecipato a Sanremo 2022, riscuotendo il successo del pubblico.

Scopriamo qualcosa su di lei e sulla sua love story.

Paola Di Benedetto, chi è la bella modella vicentina? Età, fidanzato, carriera

Conduttrice radiofonica oltre che showgirl, la Di Benedetto è nata a Vicenza l’8 gennaio 1995: ha compiuto 27 anni nel 2022. I suoi genitori, Nino Di Benedetto e mamma Antonella, sono di origini sicule e ciò spiega i colori scuri della bella modella. Ha anche un fratello, Giovanni, nato da un parto gemellare.

Oltre ad aver partecipato a numerosi concorsi di bellezza, Paola ha debuttato sugli schermi degli italiani partecipando al celebre programma condotto da Paolo Bonolis, Ciao Darwin. È stata la prima Madre Natura italiana ad apparire nello show di Canale 5, diventando presto una delle più amate dal pubblico.

Continua la sua carriera nello spettacolo prendendo parte ad altri programmi, tra cui reality e show in prima serata. Nel 2018 è nella tredicesima edizione de L’isola dei Famosi, condotto dalla presentatrice Alessia Marcuzzi. Nel 2019, è chiamata come opinionista in Mai Dire Talk, in onda su Italia Uno per la conduzione di Mago Forest e della Gialappas. Non poteva mancare, per una showgirl ambiziosa come lei, una partecipazione al Grande Fratello VIP, apparendo nell’edizione del 2020. La bella vicentina ha inoltre condotto lo spin-off del Festival di Sanremo 2022, PrimaFestival, insieme a Ciro Priello e Roberta Capua.

Proprio il Festival di Sanremo è stato galeotto per Paola e la sua nuova fiamma, il cantante Rkomi.

Paola Di Benedetto e Rkomi: la coppia dell’estate

Foto di baci bollenti tra il cantante e la modella infiammano le pagine dei giornali: i due sono stati paparazzati in giro per le strade di Milano e sembrano più innamorati che mai. La showgirl è stata in passato legata a Federico Rossi (del gruppo musicale Benji&Fede) e al calciatore Matteo Gentili.

La storia con il rapper Rkomi sembra, tuttavia, quella più amata dai paparazzi, che li seguono ovunque vadano. La Di Benedetto è molto seguita anche sui social, dove spesso pubblica contenuti, tra foto e stories.

Instagram

La bella Paola ha – come tutte le giovani donne attive nel mondo dello spettacolo – dei canali social attraverso i quali comunica con i suoi numerosi follower. Il suo profilo Instagram è @paodb: la pagina conta 1.7 follower e, vendendo il successo della affascinante showgirl, sono destinati solo ad aumentare.

Il feed è aggiornato con foto, stories e contenuti che permettono ai fan di essere sempre in contatto con la vita – pubblica e privata – della presentatrice vicentina.

Mamma

La mamma di Paola, Antonella Di Benedetto, ha ricevuto una pioggia di like per le foto pubblicate sul suo profilo Instagram (@antodb). Bellezza bruna di origini sicule, appare bellissima ed identica alla figlia. Tra le due, a detta della giovane, intercorre un rapporto strettissimo: i genitori hanno sempre sostenuto il suo sogno di diventare famosa, entrando già da piccolissima nel mondo dello spettacolo.