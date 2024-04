Paola Gassman, chi è suo marito? Insieme per 54 anni

Con chi è stata sposata Paola Gassman, l’attrice morta nelle scorse ora ha avuto per tanti anni al suo fianco, l’uomo che ha sempre considerato quello della sua vita.

Attrice italiana talentuosa e di grande successo, Paola Gassman è scomparsa nelle scorse ore, a seguito di una lunga malattia che non le ha lasciato scampo, poche parole di grande affetto sono quelle, che anche il fratello Alessandro, le ha dedicato sulla sua pagina social.

Ebbene, l’attrice è stata sposata una sola volta, ma il suo grande amore, come lei stessa lo ha sempre definito, è quello che fino alla fine l’ha lasciata legata al compagno con cui ha fatto coppia fissa per 54 anni.

Approfondiamo l’argomento e scopriamo qualche cosa in più.

Paola Gassman e il matrimonio con Luciano Virgilio: “Eravamo troppo giovani”

Il primo grande amore di Paola Gassman è stato il collega Luciano Virgilio, anche lui attore, conosciuto mentre entrambi frequentavano l’Accademia di Arte drammatica, ed erano entrambi troppo giovani. Il loro matrimonio è durato solo sei mesi. Insieme hanno avuto una figlia Simona.

“Eravamo troppo giovani, abbiamo un’amicizia stupenda, un affetto enorme e una figlia in comune. Ma è andata meglio la seconda volta” ha raccontato in una sua intervista.

Paola Gassman, il grande amore per il collega Ugo Pagliai

Il vero e unico grande amore per Paola Gassman è stato quello per il collega Ugo Pagliai , i due si sono incontrati per la prima volta nel 1966: si incontrarono per la prima volta nel 1966: lei era andata ad assistere allo spettacolo di Luciano Virgilio mentre lui era seduto in platea.

L’amore però è sbocciato solo qualche anno dopo, nel 1968 al Teatro Stabile dell’Aquila: insieme si sono ritrovati a recitare in uno spettacolo e da quel momento le loro strade non si sono mai più separate. Una unione andata avanti per 54 anni, nonostante abbiano sempre preferito non convolare a nozze. Insieme hanno anche un figlio Tommaso.

Alla domanda sul perché non si sono mai sposati, Gassman, in una sua passata intervista aveva risposto: “No, perché cambiare?”. Parole a cui Pagliai rispose inoltre: “Anche suo padre me lo diceva sempre”.