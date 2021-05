Paola Turani: chi è, vita privata, carriera, gravidanza, marito

Occhi azzurri luminosi e capelli riccissimi, stiamo parlando di Paola Turani, una delle influencer più seguite in Italia. Nonostante il suo enorme successo, la modella e influencer bergamasca non si è mai montata la testa. Famosa per gli scatti in mezzo al verde insieme ai suoi due cagnoloni, Nadine e Gnomo, una Terranova Brown e un Bovaro del Bernese, ha da poco annunciato a tutti i suoi fan che diventerà mamma di un maschietto. Paola è sposata con Riccardo Serpellini, detto “Il Serpella”.

Chi è Paola Turani

Nome: Paola

Cognome: Turani

Data di nascita: 10 Agosto 1987

Età: 32 anni

Altezza: 178 cm

Segno Zodiacale: Leone

Luogo di nascita: Sedrina (Bergamo)

Professione: Modella e influencer

Partner: Riccardo Serpellini (2019 a oggi)

Profilo Instagram Ufficiale: @paolaturani

Biografia

Paola Turani nasce in provincia di Bergamo, A Sedrina, il 10 agosto 1987. Sin da piccola ha una grande passione per gli animali, trasmessa anche dai suoi genitori, e sogna di diventare una veterinaria. Ma, i suoi programmi cambiano, almeno professionalmente, all’età di 16 anni, quando un talent scout nota la sua innegabile bellezza. Da li inizia il suo percorso nel mondo della moda. Il suo carattere sempre sorridente e solare, unito alla sua semplicità, la rendono molto amata dal pubblico, tanto da diventare una famosa influencer. Paola, ha lottato molti anni con problemi legati all‘infertilità, a causa di un tumore al collo dell’utero, problemi che l’avevano portata a credere di non potere avere bambini. Nel 2019, si sposa con Riccardo Serpellini, con cui è fidanzata dal 2011, e hanno da poco annunciato di aspettare un bambino. Qualche giorno fa si è svolto il consueto baby shower dove la coppia ha annunciato in diretta il sesso del nascituro. Paola e Riccardo aspettano un maschietto, allargando così la loro famiglia, già composta da Nadine e Gnomo, i due amici a quattro zampe, da cui la coppia non si separa mai.

Carriera e Lavoro

Paola all’età di 16 anni diventa il volto di un’agenzia francese che la porterà a sfilare per importanti brand come Calvin Klein, Versace e Dior. Il suo successo, la porterà a conquistare anche il mondo della pubblicità e a partecipare a Miss Italia, dove arriverà in finale. Paola Turani attualmente sta realizzando il doppiaggio del nuovo film Disney Pixar, Soul, insieme alla collega e influencer Marta Losito.

Paola Turani Instagram

Paola è una famosa influencer, con i suoi 1,8 milioni di follower, molto apprezzata dal pubblico. Sul suo profilo, Paola, condivide scatti di vita quotidiana, insieme al marito, e scatti lavorativi per i brand di cui è testimonial, come L’Orèal Paris, Calzedonia, Twinset, Morellato, Tim e Sephora.

Paola Turani infertilità e gravidanza

Paola ha annunciato al mondo del web, il 31 marzo 2021, di essere in dolce attesa con un post sui social. Visibile la sua emozione e incredulità, anche alla luce della diagnosi di infertilità diagnostica qualche anno prima. Proprio quando le speranze sembravano ormai svanite, Paola e Riccardo, riescono a concepire naturalmente un figlio e Paola rimane “miracolosamente” incinta. Come dichiarato da lei stessa e dai medici che la stavano seguendo.