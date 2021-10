Paolo Bonolis: chi è, carriera, moglie, figli, quanto guadagna

Paolo Bonolis è uno dei conduttori televisivi italiani più pagati, ma anche più amati. Bonolis, è anche un bravissimo showman e autore televisivo italiano. Inizia la sua carriera e a muovere i primi passi nella televisione, nel 1982, dove conduce il programma per bambini, Bim Bum Bam, che lo rende noto. Da quell’anno, Bonolis ne ha fatta veramente molta di strada, conducendo moltissimi programmi di successo, facendo la spola tra Rai e Mediaset, tra cui: Beato tra le donne, Tira & Molla, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan?, Affari tuoi, Il senso della vita e Avanti un altro!. Professionalmente è da sempre associato al suo collega e amico, Luca Laurenti, i due collaborano insieme dal 1991 e sono una delle coppie più amate della televisione italiana. Paolo Bonolis è stata sposato dal 1983 al 1988, con Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, Stefano e Martina. Dopo la separazione, Bonolis ha incontrato nuovamente l’amore, dal 1997 è legata a Sonia Bruganelli, con cui si è sposato nel 2002. La coppia ha 13 anni di differenza, e hanno 3 figli: Silvia (2003), Davide (2005) e Adele Virginia(2009).

Paolo Bonolis chi è, data di nascita, età

Paolo Bonolis nasce a Roma il 14 Giugno del 1961, ed è figlio unico. Suo padre, Silvio, è stato un autotrasportatore di burro e prodotti caseari ai mercati generali di Pero, mentre la madre, Luciana, lavorava come segretaria in un’impresa di costruzioni. Paolo Bonolis ha dichiarato di essere stato balbuziente da bambino e di essere riuscito a superare questa problematica grazie ai corsi di recitazione, dove decise di iscriversi all’età di 12 anni. Il risultato è straordinario, tanto che Bonolis entra nel Guinness dei primati, per il maggior numero di parole pronunciate in un minuto, 332 per l’esattezza.

Paolo Bonolis carriera professionale

Paolo Bonolis è uno dei conduttori televisivi italiani più pagati, ma anche più amati. Bonolis, è anche un bravissimo showman e autore televisivo italiano. Il suo esordio, risale 1982, come conduttore di Bim Bum Bam. Da quell’anno, Bonolis ne ha fatta veramente molta di strada, conducendo moltissimi programmi di successo, facendo la spola tra Rai e Mediaset, tra cui: Beato tra le donne, Tira & Molla, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan?, Affari tuoi, Il senso della vita e Avanti un altro!. Professionalmente è da sempre associato al suo collega e amico, Luca Laurenti, i due collaborano insieme dal 1991 e sono una delle coppie più amate della televisione italiana.

Paolo Bonolis quanto guadagna

Attualmente, Paolo Bonolis, risulta tra i conduttori più pagati della televisione italiana, con un contratto Mediaset di circa 10 milioni di euro annui. Sembrerebbe, anche, che il suo cachet superi quello di Maria De Filippi e Gerry Scotti.