Paolo Bonolis e la “furiosa litigata” con Luca Laurenti: «La verità… Ma se non lavoriamo non ci sentiamo»

Tempo fa’ si era discusso insistentemente di una bruttissima litigata fra Paolo Bonolis e l’amico di sempre Luca Laurenti. La querela, stando a rumors, era stata pesantissima e aveva messo seriamente in crisi il rapporto che dura da anni fra i due. Su tutto ciò è intervenuto direttamente uno dei due, Bonolis.

Recentemente il conduttore, tramite una diretta messa in atto su Instagram, ha voluto smentire categoricamente tutto:

loading...

“Tutte cazzat*. Non abbiamo avuto mai liti furiose – spiega sul social – e manco ci pensiamo ad averne. Siamo così felici insieme che la lite è una situazione improbabile”.

Ora come ora tuttavia Laurenti è in auto isolamento, non tanto distante tuttavia delle sue consuete abitudini di tutti i giorni:

“Devo dare risposta a tutti coloro che continuano a chiedermi di Laurenti. Luca è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come Il solitario di Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c’è il coronavirus (…) Rispetto la sua volontà di vita ascetica e remota, per cui se non lavoriamo, tendenzialmente non ci sentiamo. E lui sta bene così e io sono felice che lui stia bene così. Ma tornerà.”

Commenti

commenti