Paolo Brosio e l’acqua santa vietata nelle chiese per il Coronavirus: «Cristo non può contagiare nessuno»

Il tanto amato Paolo Brosio è molto critico verso le recenti disposizioni impartite da qualche vescovo per limitare il più possibile il divulgarsi del coronavirus fra i fedeli. La decisione di chiudere qualche chiesa è, secondo il giornalista intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2, “un bel problema per chi ha fede” perché in chiesa ci si va proprio nei momenti in cui si vuole chiedere aiuto a Dio.

Paolo è arrabbiato per quanto concerne lo svuotamento delle acquasantiere nei posti di culto: “Se l’acqua è santa combatte il virus. Hai mai visto l’acqua santa o Gesù che trasmettono il virus? Come può l’acqua benedetta da un figlio prediletto di Cristo portare contagio? È una questione di fede” ha rivelato.

