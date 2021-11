Pappa Reale Proprietà

É ricca di glucosio, proteine, minerali e vitamine del gruppo B.

Produzione pappa reale, pappa reale cosa serve

Viene prodotta dalla secrezione di ghiandole ipofaringee e dalle ghiandole mascellari delle api operaie, viene utilizzata dalle api come nutrimento.

Si presenta in forma semifluida, quasi gelatinosa, per questo motivo viene anche chiamata gelatina reale, ha un colore giallastro tendente al bianco ed ha un sapore acidulo ma gradevole, simile allo yogurt con lo zucchero per intenderci.

Pappa reale benefici

Essa è un rimedio naturale per numerose entità, funge da antiossidante, antinfiammatorio ed antibatterico. Inoltre stimola la produzione di collagene, utile per la guarigione di ferite.

Inoltre è fondamentale per il nostro organismo in quanto riduce i sintomi della menopausa, contrasta anemia e astenia, è un ottimo integratore alimentare, aumenta l’appetito, rafforza e aumenta le difese immunitarie, elimina il senso di stanchezza e affaticamento, rende la pelle più morbida ed elastica, cura il cuoio capelluto e contrasta la perdita di capelli.

Pappa reale fresca, pura, liofilizzata e polline d api dove si compra

La pappa reale fresca la troviamo in farmacia o in erboristeria. È consigliato il consumo immediato. Idem per la pappa reale pura, facilmente reperibile anche online .La pappa reale liofilizzata si ottiene dal processo di liofilizzazione è un processo che rispetta le qualità e le proprietà della pappa reale, permettendo una buona conservazione. Il processo consiste nel disidratare la sostanza privandola della sostanza liquida che contiene, ciò avviene con durante un processo a freddo.

Pappa reale costo

La pappa reale fresca costa 15€, mentre la pappa reale pura è venduta al prezzo di 10€. Generalmente un costo inferiore indica un prodotto importato.

Pappa reale per bambini, pappa reale bambini 2 anni, pappa reale bambini controindicazioni e pappa reale fresca bambini

La pappa reale fresca per bambini è indicata già nei primi mesi di vita di un bambino nato prematuro, altrimenti è meglio aspettare il secondo anno di vita, per aiutare il bambino ad aumentare l’appetito

Può essere associata alle pappine per i più piccoli o alle verdure, per dare un sapore più gradevole alla papilla gustativa del bambino.

Pappa reale bambini controindicazioni

Non ci sono controindicazioni nei bambini, al contrario aumenta i benefici della crescita e il corretto funzionamento dell’organismo.

Pappa reale quando prenderla, pappa reale controindicazioni e polline controindicazioni

La pappa reale non è indicata per chi soffre di allergie per i prodotti dell’alveare; inoltre le persone che soffrono di diabete la devono usare con moderazione. Possibilmente andrebbe utilizzata per 2 / 3 volte l’anno, per un massimo di 30 giorni ad intervallo regolare.

Si consiglia l’uso mattutino, poco prima della colazione.

Stimolare appetito adulti

Negli adulti è consigliata per le persone che lavorano troppo, più sensibili ai cambi di stagione, sportivi e atleti di ogni tipo.

La pappa reale fa ingrassare?

La pappa reale attiva il metabolismo basale e per tanto non fa ingrassare, anzi riequilibra l’intero organismo. Ci sono ben 147 calorie per 100g di prodotto di cui 56 sono proteine.

Pappa reale in gravidanza

Nelle donne in dolce attesa, la pappa reale è indicata dal terzo mese, come rimedio naturale contro la stanchezza, la difficoltà a dormire e rilassarsi. È inoltre fondamentale per la salute del feto e il benessere della mamma.