Paraurti: sostituzione o riparazione?

Il paraurti è una delle parti più importanti di un veicolo. Sebbene tutti sappiano di cosa si tratta, almeno superficialmente, non è scontato che si conoscano le caratteristiche di questo elemento della carrozzeria. Prima di tutto, è necessario sapere che il paraurti ha la funzione di prevenire, limitare o attutire i danni al veicolo causati da collisioni che avvengono a velocità moderate. Per gli impatti che avvengono a velocità sostenute, invece, il paraurti non è in grado di offrire protezione. Generalmente, i paraurti sporgono leggermente dalla carrozzeria, sono realizzati in plastica o metallo e coprono materiali particolari che hanno la funzione di assorbire l’energia generata dalle collisioni, in modo che essa non si trasformi in deformazione fisica e non danneggi in modo particolare il veicolo. In questo articolo, proviamo ad aiutarti a capire quando i paraurti possono essere riparati e quando, invece, devono essere sostituiti. Nel secondo caso, potresti valutare anche l’acquisto di una parte usata. Sul web, infatti, esistono alcuni marketplace affidabili dedicati a pezzi del veicolo usate: nel caso dei paraurti, per esempio, li puoi trovare qui.

Quali sono i danni riparabili?

Esistono alcuni tipi di danni al paraurti che non rendono necessaria la sostituzione dell’unità: è il caso di graffi di modesta entità, lievi ammaccature, ma anche fori e lacerazioni. Questo genere di problemi, infatti, può essere facilmente risolto in modo da diventare del tutto impercettibile a occhio nudo, con un notevole risparmio di tempo e denaro e anche un minore impatto sull’ambiente: rimuovendo il rivestimento trasparente e la vernice di fabbrica, infatti, è possibile procedere alla carteggiatura nel punto in cui è avvenuto il danno. Alcune ammaccature, invece, non richiedono nemmeno la riverniciatura: con alcune particolari tecniche, si possono eliminare piccole abrasioni, rimodellando il metallo e riportandolo alle condizioni originali senza intaccare la finitura della vernice di fabbrica. Anche piccoli strappi e crepe possono essere rattoppati senza particolari difficoltà.

Quando è necessario sostituire un paraurti?

Quando non è possibile riparare il paraurti, si rende necessaria la sua sostituzione. In generale, il rimpiazzo con una nuova unità è inevitabile quando il danno è troppo grave: grosse ammaccature, crepe e buchi di grande entità, ma anche la rottura dei ganci e dei dispositivi di fissaggio potrebbero rendere vano qualsiasi tentativo di riparazione. Tendenzialmente, questo dipende dalla gravità della collisione: come accennato nel paragrafo precedente, il paraurti protegge dagli impatti a basse velocità e il margine d’azione tende a ridursi man mano che le velocità aumentano. Se si tenta di riparare o di ignorare questo genere di problemi, le conseguenze possono essere davvero gravi. Quando un paraurti viene colpito durante un incidente, i ganci e gli elementi di fissaggio che tengono il paraurti in posizione possono rompersi: questo riduce istantaneamente l’integrità strutturale e il pezzo non può che essere sostituito. Comunque, un’ispezione approfondita da parte di un meccanico specializzato e affidabile può fugare tutti i dubbi in tal senso.

Riparare un paraurti, quando possibile, consente di risparmiare del tempo e del denaro. Un carrozziere esperto dovrebbe analizzare il danno e fotografarlo, poi procedere con l’elaborazione di un preventivo. Prima di operare effettivamente, sono necessari anche la pulizia del veicolo e lo smontaggio del pezzo. Solo dopo questa procedura, quindi, si può intervenire a seconda delle necessità. Tendenzialmente, questo processo non richiede tempistiche troppo dilatate e costa meno di una vera e propria sostituzione. Accanto a tutto ciò, va considerato anche che in questo modo si evita che un pezzo di plastica raggiunga una discarica. Le riparazioni più efficaci si concentrano sull’area più piccola possibile, riducendo anche gli sprechi di vernice e le emissioni, ma anche la spesa dei clienti.

Costi

La riparazione del paraurti richiede una spesa intorno ai 150€, mentre la sostituzione professionale può raggiungere anche i 500€. In quest’ultimo caso, comunque, sono inclusi anche i materiali e la manodopera, mentre il costo di una riverniciatura di solito si attesta intorno al centinaio di euro.