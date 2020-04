Parrucchieri si incatenano al negozio per protesta: “Siamo più sicuri noi del bus”

Si sono incatenati al negozio con una catenella di quelle usate per le delimitazioni nelle file per protestare contro la riapertura prevista per il primo giugno. Due parrucchieri, Agostino Da Villi e Stefano Torresin, titolari de “La dolce vita” in Corso Milano a Padova, hanno criticato duramente la mossa del governo per la Fase 2.

“Abbiamo 20 mila euro di spese fisse al mese e il governo ci vuole dare 600 euro?”

Secondo Da Villi, la questione sicurezza sarebbe rispettata.

“Noi parrucchieri siamo abituati a lavorare secondo le norme di igiene e abbiamo tutto il materiale per riprendere: visiere, camici, guanti, gel igienizzante. Conte vuole farmi credere che un locale di cento metri quadri con due lavoratori e due clienti è meno sicuro di un autobus con 20 persone?”.

