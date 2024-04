Parthenope, anticipazioni: quando esce il film di Paolo Sorrentino?

Che cosa sappiamo del nuovo film di Paolo Sorrentino, si chiama Parthenope e sarà presentato in concorso al Cinema di Cannes.

Parthenope è questo il titolo del nuovo film di Paolo Sorrentino, l’attesa sta per terminare, la pellicola, infatti sarà presentato al Festival di Cannes 2024, in anteprima mondiale. I giorni prestabiliti per il grande evento, sono quelli dal 14 al 25 maggio prossimi.

Un appuntamento da non perdere, che permetterà al regista Premio Oscar di parlare della sua Napoli, il film infatti è stato girato tra Napoli e Capri. E’ un film Fremantle prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Anthony Vaccarello per Saint Laurent, Paolo Sorrentino per Numero 10 e Ardavan Safaee per Pathé.

Ma entriamo nel dettaglio per scoprire qualche cosa in più.

Parthenope, ecco il cast del nuovo film in uscita

Nel cast della pellicola diretta da Paolo Sorrentino, ci saranno: Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata.

Per quello che invece riguarda la parte tecnica: il direttore della fotografia è Daria D’antonio, il Costume Artistic Director è Anthony Vaccarello per Saint Laurent, il costumista è Carlo Poggioli, il montatore è Cristiano Travaglioli, lo scenografo è Carmine Guarino, il casting è di Annamaria Sambucco e Massimo Appolloni.

Parthnope, trama: di che cosa parla il film

Come accennato prima, il film racconta la vita di Partenope, una storia che ha inizio con la sua nascita nel 1950 e che prosegue con la sua esistenza: la spensieratezza e il suo svenimento, la bellezza classica e il suo cambiamento inesorabile, gli amori inutili e quelli impossibili, i flirt stantii e le vertigini dei colpi di fulmine, i baci nelle notti di Capri, i lampi di felicità e i dolori persistenti, i padri veri e quelli inventati, la fine delle cose, i nuovi inizi.

Ovviamente, a girare intorno a lei ci sono uomini e donne, con i loro sentimenti e le loro malinconie. E poi il tempo che scorre in modo inesorabile con una solo e grande certezza: Napoli, città che incanta e che al tempo stesso ti fa sognare e soffrire.