Pasqua 2022, la data ufficiale, ecco qual’è

Assieme al Natale è uno dei riti più celebrati dai cristiani di tutto il mondo e ogni anno è sinonimo di primavera, di rinascita, di luce e serenità. La Pasqua cristiana, a prescindere dal nostro credo religioso, è un motivo per celebrare la vita, in tutte le sue forme e sfumature. Pertanto, rappresenta anche, e soprattutto, un giorno di festa nel quale trascorrere ore in compagnia dei nostri familiari e parenti che non abbiamo l’opportunità di vedere durante l’arco dell’anno. Quali saranno le date Santa Pasqua 2022? Scopriamole insieme nei prossimi paragrafi!

Data Pasqua 2022

La data fissata in cui si celebrerà la Pasqua 2022 è il 17 aprile. Prima della domenica santa vi è il canonico percorso della Quaresima, enunciata dall’Antico Testamento che parte con il Mercoledì delle Ceneri (2 marzo) e termina con la Domenica delle Palme (10 aprile). Le domeniche che precederanno la Pasqua e che formeranno la Quaresima (2-14 marzo) sono momenti fondamentali nella vita di ogni cristiano praticante: Invocabit, Reminisciere, Oculi, Laetare Judica, Palmarum. Vediamole insieme nel dettaglio:

Invocavit

La prima domenica di Quaresima dopo il Mercoledì delle Ceneri. Il termine Quaresima (o quadragesima) deriva dalla parola latina per “quarantesimo”, poiché è caratterizzata dai 40 giorni che precedono la domenica pasquale.

Reminisciere

È la seconda domenica di Quaresima che inaugura il periodo pasquale. Fa riferimento alla Trasfigurazione della Montagna, descritta nei Vangeli.

Oculi

Questa domenica, la terza della Quaresima, prende il nome dalle parole che inaugurano l’inno dell’introito, “Oculi mei semper ad Dominum ” (dal salmo 24-25 vv. 15 e 16).

Laetare

È la quarta domenica di Quaresima. Prene spunto dalla prima parola (Laetare, traducibile con “Rallegrati”) dell’introito della liturgia. È anche conosciuta come domenica di metà Quaresima.

Judica

La penultima domenica di Quaresima si ispira all’introito ”Judica me Deus”, tratto dal Salmo 43,1.

Palmarum (domenica delle Palme)

E’ la domenica delle Palme nonchè l’ultima ricorrenza prima della domenica pasquale rappresentante la resurrezione di Cristo dopo tre giorni. In questa giornata fondamentale per i credenti viene descritto l’ingresso di Gesù a Gerusalemme dove ad attenderlo ci sono migliaia di persone con in mano un palmo d’ulivo. Quest’ultimo rappresenta il Cristo stesso, il quale con il suo sacrificio ha salvato l’umanità intera.

Pasqua Alta o Bassa?

La Pasqua di quest’anno viene definita Alta se la domenica rientra nelle date comprese tra il 14 aprile e 15 aprile. Mentre viene definita Pasqua Bassa se invece capita tra il 22 marzo e il 2 aprile. Dato che quest’anno la domenica di Pasqua è fissata per il 17 aprile possiamo considerara come Alta.

Pasqua 2022: le date festive da tenere a mente

Le vacanze scolastiche e, in alcuni casi, lavorative che tradizionalmente sono legate alla fesitvità della Pasqua quest’anno iniziano giovedì 14 aprile e terminano martedì 19 aprile (prima del Mercoledi’ delle Ceneri non dimentichiamo il Carnevale che inizierà il 13 febbraio e terminerà il 1 marzo). Ma le date sono comunque condizionate da vari fattori legati ad esempio alla regione appartenenza. Comunque in linea teorica dato che la Pasqua di quest’anno è da considerarsi Alta, è possibile che ci sia un ponte lungo che arriverà fino al 25 aprile, altra ricorrenza importante nel nostro paese.