Pasquale Capo, chi è? Età, Instagram, modello, carriera

Chi è Pasquale Capo, l’uomo a petto nudo col quale l’ex ballerino Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, immortalato in uno scatto che ha fatto il giro del web? L’immagine, accompagnata dalla colonna sonora del brano Come With Me di Puff Daddy mostra i fisici scultorei dei due protagonisti. E’ ben visibile un tatuaggio identico composto da una parola in greco antico. Una scritta compare sul lato destro di entrambi e nella didascalia dell’immagina appare la scritta: “Per sempre”, a caratteri cubitali.

Il termine greco del tatuaggio è traducibile con amore, ma anche con affinità, amicizia. Ciò lascia spazio a dubbi in merito al loro rapporto; non è chiaro se i due abbiano una relazione d’amore o abbiano semplicemente voluto provocare il loro pubblico denunciando un’affinità elettiva. Gianni Sperti è stato sempre molto riservato riguardo la sua sfera sentimentale che è stata sempre molto misteriosa.

L’ex ballerino è pugliese, è nato in Manduria nel 1973 (ha 48 anni) ed ora è uno degli opinionisti di Uomini e Donne in coppia con Tina Cipollari. Nasce ballerino, ha studiato danza classica e moderna a livello professionale e ha debuttato in vari programmi televisivi fin dal 1995. La sua carriera è fortemente legata a Maria De Filippi che ha contribuito a far conoscere il suo talento.

Gianni Sperti, è stato sposato con la conduttrice televisiva Paola Barale per 4 anni, fino al 2002. Dopo il suo matrimonio, che si è concluso venti anni fa, non esistono ne gossip ne scatti che abbiano fatto immaginare al suo pubblico una nuova relazione sentimentale. Questo scatto con il modello Pasquale Capo alimenta curiosità su un suo eventuale fidanzamento con un uomo. Il ballerino non ha mai dichiarato apertamente di essere gay.

Gianni Sperti e Paola Barale

Impossibile aver dimenticato il matrimonio tra Paola Barale e Gianni Sperti, durato soltanto quattro anni, dal 1998 al 2002 conclusosi improvvisamente. La sosia di Madonna e il ballerino professionista si sono conosciuti a Domenica in, ballando insieme. Il loro legame è durato meno di 4 anni. Quando è finito, nessuno dei due ha svelato i retroscena. Solo molti anni dopo Paola Barale ha raccontato che il loro rapporto non è finito nel migliore dei modi e non sono rimasti buoni amici.

L’affermazione della sosia della pop star Madonna: “Ci siamo persi senza che lui mi abbia lasciato almeno un ricordo che fosse buono”. E’ in contrasto con ciò che ha dichiarato Gianni, ovvero di avere ricordi positivi del suo matrimonio. A distanza di 20 anni dal suo primo e unico matrimonio ecco che ci si chiede se Gianni si sia di nuovo innamorato, e questa volta di un bellissimo ragazzo.

Pasquale Capo, è un modello e indossatore molto seguito sui social network, i suoi followers su Instagram sono oltre oltre venti mila.

Non sappiamo se i due stanno vivendo una storia d’amore, anche perché Gianni Sperti è molto riservato rispetto alla sua presunta omosessualità.

Uno dei volti più famosi di Uomini e Donne non ha mai dichiarato la sua omosessualità; egli considera la sua vita amorosa una questione privata e proprio per questo lo scatto non è passato inosservato.

Gianni è un uomo senza peli sulla lingua e talvolta critica aspramente i protagonisti dello show di Maria De Filippi. Quindi, anziché fare domande dirette, è consigliabile osservare attentamente i protagonisti della presunta love story.