Passeggino per nascondere abiti. Due arresti

Andavano in giro con borsa e passeggino. Ma non per portare i bambini in giro. Bensì per nasconderci abiti. Così due donne diciannovenni, beccate sul fatto, sono state prontamente arrestate anche con l’aiuto del servizio di vigilanza.

Passeggino “porta abiti”. La dinamica

I poliziotti sono intervenuti presso la galleria commerciale sotterranea di piazza Garibaldi per un furto in un negozio di abbigliamento. Gli agenti, con il supporto degli addetti alla vigilanza, hanno accertato che due donne avevano asportato, occultandoli in una borsa e in un passeggino, diversi capi d’abbigliamento. Valore complessivo all’incirca 372 euro. Agli abiti erano state asportate le placche antitaccheggio. Erano ormai pronti ad essere portati fuori. Le ladre pensavano così di averla già fatta franca. Purtroppo per loro è andata male.

L’arresto e il lieto epilogo

Roxana Baeram e Sorina Adel Ali, romene di 19 anni con precedenti di polizia, sono state arrestate per tentato furto aggravato. La merce è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale.