Password per il computer? Non scegliete assolutamente queste

La password è quella piccola serie di dati che si intromette fra le nostre informazioni personali e gli sconosciuti. La password è una piccola fila di lettere e numeri che può fare davvero la differenza per mantenere al sicuro i nostri dati su internet, sia sui servizi di posta elettronica e simili, sia sui social network.

Come si sceglie una password davvero efficiente?

In questo periodo nel quale i cyber attacchi si sono fatti estremamente più numerosi, sapersi difendere è del tutto necessario. Per poter schivare gli attacchi di hacker e malintenzionati (che mirano soprattutto a rubare informazioni personali e dati sensibili) dovete sapere innanzitutto quali password non utilizzare mai, categoricamente mai. Fra le peggiori password del 2015 possiamo annoverare la classica “123456”, ma anche la laconica “password” e non dimentichiamo “qwerty”. “12345” è una di quelle che dimostra meno fantasia, come in genere tutte le serie di numeri consecutivi.

No alle date di nascita, no al vostro nome, no alle cose scontate come l’anniversario di nozze o il nome del figlio o della moglie. Sono davvero troppo semplici da indovinare. Nonostante alcuni siti web richiedano delle password lunghe almeno un tot di caratteri, molti pensano che attaccando un nome qualsiasi in fondo al tipico “qwerty”, per esempio “qwertytop” la password sia più sicura. Gli hacker impiegano meno di due ore a trovare questo tipo di password.

Il “dictionary attack”, l’attacco hacker che utilizza interi dizionari delle parole più diffuse, può svelare la vostra password nell’arco di pochissimo.

La password perfetta ha determinate caratteristiche: è lunga, più è lunga e più diventa sicura. Una password di 9 caratteri è mediamente sicura, ma per stare certo scegline una di 10-13 caratteri.

Dev’essere complessa; deve contenere al suo interno almeno una parola minuscola, almeno una maiuscola, almeno un numero ed un carattere speciale.

La password deve essere casuale. I sistemi degli hacker sono complessi e possono fare fatica a trovare combinazioni casuali.

Inoltre bisogna evitare di usare sempre la stessa password per ogni servizio internet. Utilizzatene di diverse. Come fare a ricordarle tutte?

La cosa migliore da fare è creare una password di base, che andrete di volta in volta a modificare seguendo un ordine logico. Non basta sostituire le lettere con i numeri; meglio attaccare insieme più parole, e cercare di usare maiuscole e segni speciali in mezzo alla frase e non ai lati, dove è più semplice da hackerare.