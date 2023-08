Patrimonio Tyson Fury: quanto guadagna, soldi, boxe

Il patrimonio di Tyson Fury è davvero da capogiro, il pugile è il più pagato del mondo e pare abbia un conto da quasi 200 milioni di dollari. Come viene raccontato da MediaMass l’atleta deve la sua fortuna non solo alla boxe, ma anche a una serie di investimenti fatti in con grandissima intelligenza. Secondo People With Money è il più pagato del 2023 con un fatturato da circa 60 milioni di dollari.

Investimenti azionari, immobili, accordi, collaborazioni ne ha fatte di tutte per raggiungere la notorietà e i soldi. Possiede una catena di ristoranti che si chiama Le pizze di Papà Tyson oltre a una squadra di calcio di cui è proprietario Gli angeli di Wythenshawe. Inoltre da un po’ di tempo ha lanciato un brand di vodka e cioè Pure Wonderfury e un profumo chiamato Tyson love oltre a una linea di moda che ha chiamato Seduzione by Tyson Fury. Sono cose molto importanti che hanno fatto decisamente lievitare il suo patrimonio.

Tyson Fury, chi è?

Ma chi è Tyson Fury? Nato il 12 agosto del 1988 nel Wythenshawe è un pugile ormai di nota fama. È stato soprannominato The Gipsy King, il Re Gitano visto che è di origini nomadi. Da l2020 a oggi è riuscito a rimanere detentore del titolo di campione dei pesi massimi WBC. L’uomo è nato in un sobborgo di Manchester con un’infanzia molto complicata che l’ha portato a migliorare come uomo attraverso la boxe.

Tifosissimo del Manchester United non ha mai nascosto di amare anche il calcio nonostante abbia scelto di intraprendere un’altra strada a livello professionistico nel mondo dello sport. È un professionista serio e puntuale, di grande affidabilità e uomo apprezzatissimo dal pubblico. Non possiamo che riconoscergli i meriti di una carriera dove ha dimostrato di essere un vero numero uno. E il patrimonio sta a dimostrarlo.