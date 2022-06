Patrizia Cavalli, chi è? Malattia, morte, frasi, poesie d’amore

Patrizia Cavalli è stata una delle poetesse e delle scrittrici più apprezzate e acclamate dal pubblico e dalla critica, nel panorama letterario italiano. A farla diventare scrittrice ci pensò la frequentazione con Elsa Morante fu proprio grazie a lei che Patrizia Cavalli scrisse la prima raccolta di poesie. Era il 1974.

BIOGRAFIA

Patrizia Cavalli è nata il 17 aprile del 1947 in Umbria, a Todi ed è morta il 21 giugno del 2022 a Roma all’età di 75 anni, in seguito ad una malattia molto lunga. Non sappiamo da quanto fosse malata, perché sulla stessa c’è sempre stata molta riservatezza da parte della poetessa.

A vent’anni, dopo essere stata per un breve periodo ad Ancona, si trasferisce a Roma dove si iscrive all’Università e frequenta la Facoltà di Filosofia. È stato proprio a Roma,dove arriva nel 1968, ad iniziare la sua carriera ed è stato sempre qui che ha conosciuto Elsa Morante che le ha aperto le porte della letteratura. I suoi scritti sono stati quasi tutti pubblicati dalla casa editrice Einaudi e sono davvero tanti.

I SUOI SCRITTI

Nel 1974 pubblica Le mie poesie non cambieranno il mondo, il cielo è del 1981. Nei primi anni 2000 con Pigre divinità è pigra notte vince il premio Dessì, nel 2013 pubblica Datura, nel 2019 vince il premio Campiello con lo scritto Con passi giapponesi, nel 2020 pubblica Vita meravigliosa.

E’ stata anche anche traduttrice di numerose opere, sempre per la casa editrice Einaudi, tra cui: il Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare e l’Anfitrione di Molière. Inoltre, una delle sue passioni è sempre stato il teatro, luogo che adoravs tantissimo e che amava particolarmente, tant’è che proprio il teatro ha dedicato una raccolta, messa in scena sui maggiori palcoscenici dei teatri italiani, dal titolo Sempre aperto teatro edito da Einaudi editore.

LE FRASI PIU’ BELLE DI PATRIZIA CAVALLI

Di seguito alcune delle frasi e citazioni più famose di Patrizia Cavalli:

“E che faremo poi e poi? Quello che avviene non è soltanto mio, Io sono qui ancora, forse qualcosa mi placa o mi addolora”. “Al mattino mi sveglia di pensieri già predisposti dalle mie rovine”.

3. La mia disperazione e la speranza, Io spero troppo spesso, spero.



Gli scritti di di Patrizia Cavalli sono estremamente introspettivi, il che la rendono una vera maestra nel rendere le cose reali. Nella sua poesia non c’è finzione, la sua poesia non è mai mascherata. Ruggero Guarini è stato tra coloro che hanno definito la poesia della cavalli una “Mistura tra erotismo e purezza, audace tenerezza, candore intelligenza, saggezza e futilità. Leggerezza e profondità, allegria e mestizia, azione, strafottenza concretezza e grazia. Accortezza, negligenza, serietà e buffoneria. Gentilezza e brutalità, delicatezza e sfacciataggine, innocenza e maturità. Eternità, sprezzatura, esattezza, fugacità. Difficile quindi inquadrarla in modo univoco”.



Di seguito vi lasciamo ad uno dei suoi versi più belli di sempre, tratto da Poesie del 1992 “tu mi vorresti come uno dei tuoi gatti castrati e paralleli: dormono in fila infatti e fanno i piatti solo di nascosto quando non li vedi. Ma io non sarò mai castrata e parallela. Magari me ne vado, ma tutta di traverso e tutta intera“