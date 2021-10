Patrizia Mirigliani: chi è la mamma di Nicola Pisu?

Patrizia Mirigliani, all’anagrafe Eugenia Patrizia Mirigliani, classe 1957, è una famosa imprenditrice e personaggio tv. La Mirigliani è nota per essere la figlia di Enzo Mirigliani, storico organizzatore del concorso di bellezza Miss Italia. Il suo nome, tra l’altro, divenne popolare nel 2020 quando denunciò suo figlio, Nicola, proprio per salvarlo dalla tossicodipendenza. Oggi Nicola si trova all’interno della casa del Gf Vip. La stessa Mirigliani, molto legata al figlio, è entrata nella casa per sostenere il figlio.

Patrizia Mirigliani – dettagli informazioni

Nome: Patrizia

Cognome: Mirigliani

Data di nascita: 27 ottobre 1957

Età: 63 anni

Professione: imprenditrice

Segno zodiacale: Scorpione

Luogo di nascita: Trento

Profilo Instagram ufficiale: @pmirigliani

Patrizia Mirigliani chi è, biografia, padre, figlio Nicola

Patrizia Mirigliani è nata il 27 ottobre del 1957 a Trento. Figlia dello storico patron di Miss Italia, Enzo Mirigliani, ha affiancato il padre nell’organizzazione del concorso di bellezza a partire dal 1989. Nel 2010, per la prima volta non è stata affiancata dal padre nell’organizzazione dell’evento. Patrizia Mirigliani è nota per aver valorizzato la figura femminile all’interno del Concorso, tra queste la conduzione di un personaggio femminile, come accadde nell’edizione 2009 con Milly Carlucci. Inoltre, ha aperto il concorso anche alle ragazze con taglia 44 che, pur non essendo vietata, creava forte imbarazzo alle candidate interessate e una sorta di ostracismo da parte di alcuni giurati. Patrizia è stata spostata con l’imprenditore, Antonello Pisu, suo ex marito. La coppia ha avuto un solo figlio, Nicola, nato nel 1982, che la mamma ha denunciato nel 2020 con le accuse di minacce, violenza ed estorsione, a causa della sua tossicodipendenza. Nicola, che oggi si sente un uomo libero e ringrazia la madre per avergli salvato la vita, è attualmente un concorrente del Gf Vip.

Nicola Pisu chi è, vita privata, età, famiglia

Nicola Pisu è nato nel 1989 a Trento. Figlio di Patrizia Mirigliani, figlia di Enzo Mirigliani, storico organizzatore del concorso di bellezza Miss Italia, e di Antonello Pisu. Nicola non fa parte del mondo dello spettacolo, diventa noto a molti nel 2020, quando sua madre rende nota la denuncia fatta ai danni del figlio Nicola proprio per salvarlo dalla tossicodipendenza.

Patrizia Merigliani e Nicola Pisu tossicodipendenza e denuncia della mamma

Nicola all’età di 18 anni, in seguito ad alcune vicende spiacevoli che lo hanno segnato, inizia a frequentare cattive compagnie e ad assumere sostanze illegali. Nel febbraio del 2020, sua madre rende nota la denuncia fatta ai danni del figlio Nicola proprio per salvarlo dalla tossicodipendenza. Oggi Nicola Pisu ringrazia sua madre per averlo aiutato e reso libero dalla tossicodipendenza.