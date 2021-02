Peccioli per piccoli: mostra online su Benito Jacovitti, fino al 3 marzo 2021

Mostra online su Benito Jacovitti, il creatore di Cocco Bill

La Fondazione Peccioliper di Pisa ha organizzato un’interessante rassegna online, Peccioli per piccoli, tutta dedicata al fumettista Benito Jacovitti, noto per aver ideato l’iconico personaggio Cocco Bill. L’iniziativa è curata da Cristoforo Moretti. Per poter accedere alla mostra, interamente gratuita, sarà necessario visitare il sito della Fondazione a questo indirizzo: https://www.fondarte.peccioli.net/mostre.php

La mostra propone le 23 tavole originali di una storia intera del 1962 (di cui una ad alta definizione) ed esorta i bambini a giocare con ‘il Cocco’ in ogni modo possibile. Cocco Bill è stato copiato, ridisegnato da generazioni di bambini e oggi le nuove tecnologie permettono giochi, digitali e non, davvero infiniti. un trailer ne propone alcuni, per un personaggio – o forse meglio un amico – veramente fuori dal tempo e quindi immortale. I cartelli di Jacovitti dicevano ‘Vietato cosare’, invece voi cosate Cocco Bill in tanti e il vincitore si porterà a casa un salame del 1962. anzi, il salame arriverà a casa del vincitore da solo!

Chi era Benito Jacovitti

Benito Franco Giuseppe Jacovitti (Termoli, 9 marzo 1923 – Roma, 3 dicembre 1997) è stato un fumettista italiano. Autore di celebri personaggi dei fumetti come Cocco Bill e Cip l’arcipoliziotto, Kamasultra e Diario Vitt. Quest’ultimo, tra gli anni Sessanta e Settanta arrivò a vendere decine di migliaia di copie.

Uno dei più importanti autori di fumetti italiani del Novecento, la sua produzione ha uno stile personale e particolareggiato con dettagli surreali. Jacovitti, non allineato al conformismo culturale degli anni settanta che, con l’infondata accusa di essere fascista, gli precluse qualche collaborazione con alcune testate, è entrato poi a pieno titolo nella storia del fumetto italiano. Soprattutto grazie alla forma caricaturale dei suoi personaggi. La sua opera ha riscosso il plauso della critica e si è intrecciata spesso con la storia italiana.

La caratteristica forma anatomica dei piccoli personaggi ai quali ha dato vita sulla carta, la loro espressione a volte gioiosa, a volte grottesca, i suoi salumi e affettati, serpenti e lumaconi che guardano con ogni tipo di espressione, lo hanno reso popolare al grande pubblico.