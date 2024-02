Pechino Express 2024 quando inizia? Data, itinerario e nuove coppie

Manca poco e poi inizierà la nuova edizione di Pechino Express, il reality che inizialmente andava in onda su Rai 2 e poi da qualche anno passato su Sky. Inutile dire che il programma ha ottenuto un grandissimo successo e continua ad averlo, dopo tanti anni di programmazione e messa in onda. Ancora una volta, alla conduzione del programma ci sarà lui, Costantino Della Gherardesca, affiancato da Fru dei The Jackal. Ma quando inizia ufficialmente il reality di casa Sky?

Pechino Express 2024, quando inizia e tutte le novità

La nuova edizione di Pechino Express sta per arrivare. La prima puntata andrà in onda giovedì 7 marzo, ovviamente in prima serata sul canale Sky Uno e per chi non potesse in tv, può seguirla anche su Now in streaming.

Ma quali sono le principali novità di questa edizione? Saranno in totale 10 le puntate di questa edizione, che andranno in onda ogni giovedì. Le coppie, i cui nomi li sveleremo tra poco, faranno un viaggio molto lungo, un percorso di circa 5 mila kilometri. La Rotta del Dragone, questo il nome dell’itinerario che dovranno percorrere tutti i concorrenti.

I concorrenti partiranno dal Vietnam, per poi finire nel Laos e infine Sri Lanka. Vincerà la coppia che riuscirà a dimostrare resistenza, spirito di sopravvivenza e tante altre abilità.

Le coppie di Pechino Express

Le coppie di quest’anno sono 8 e sono formate da Damiano e Massimiliano Carrara, Maddalena Corvaglia insieme a Barbara Petrillo. Ed ancora troveremo nel cast Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, Paolo Cevoli al fianco di Elisabetta Garuffi ed ancora Fabio ed Eleonora Caressa.

Infine gareggeranno anche Artem e Antonio Orefice e si contenderanno la vittoria finale anche la coppia formata da Kristian Ghedina e Francesca Piccinini e quella formata da Nancy Brilli e Pierluigi Iorio. Pochi giorni e poi sarà Pechino Express 2024.