Pedigree ENCI: costo, cos’è, online, tempi, a cosa serve, come si ottiene

Come tutti sanno, esistono dei cani chiamati meticci, ovvero non appartenenti a una razza specifica, e poi esistono quelli che sono chiamati di razza pura, ovvero la cui tipologia è riconosciuta dall’ENCI. Di solito, i cani di razza pura vengono cresciuti e venduti dagli allevamenti, ma è vero che spesso si può incorrere in truffe.

Come si fa quindi ad avere la certezza che il cane che vogliamo sia di razza pura? Proprio questo è lo scopo del pedigree Enci, un documento che certifica la razza dell’animale in questione. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Cos’è il Pedigree Enci e come è composto

Il pedigree Enci è un vero e proprio documento d’identità del cane, un certificato che attesta la purezza della razza e che permette l’iscrizione presso il Registro del Libro genealogico. Quando si dichiara la nascita di una cucciolata presso un allevamento, l’ente si assicura della purezza della specie, e poi rilascia questo documento all’allevatore, che a sua volta lo darà al nuovo proprietario del cucciolo.

Il pedigree, quindi, è l’unico modo certo di essere sicuri di avere un cane di razza. Inoltre, è un documento obbligatorio in caso si voglia accedere a gare e concorsi con il proprio cane. Non solo. La presenza di questo documento ci indica anche che l’allevamento dei cani e la procedura di riconoscimento della razza vengono eseguite in base alle istruzioni rilasciate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Al suo interno, il pedigree riporta dei dati specifici, prima di tutto quelli relativi all’anagrafica, comprensivi di colore del mantello e codice del microchip. A seguire troviamo riportato il numero di iscrizione al registro dell’ENCI e la genealogia del cane, ovvero chi sono i suoi genitori, i nonni, i bisnonni e trisavoli. Inoltre, vengono anche riportati eventuali vittorie degli antenati a livello nazionale e internazionale, i risultati ottenuti nelle gare ufficiali e gli eventuali passaggi di proprietà avuti dal cane a seguito di adozione.

Come richiedere il pedegree Enci e quanto costa

La domanda per il pedigree Enci online si fa sul sito dell’ente, e può essere portata avanti solamente dall’allevatore. Il titolare in questione deve inoltrare la richiesta appena nascono i cuccioli, e per farlo avrà bisogno di due moduli. L’Enci modello A riporterà i suoi dati personali e quelli dell’allevamento, il numero dei cuccioli, i dati della madre dei cuccioli, del padre e denuncia di monta e nascita della cucciolata. L’Enci modello B è un documento di supporto, che serve a denunciare della cucciolata e per completare la richiesta del pedigree.

Entrambi i moduli devono essere inoltrati entro 25 giorni dalla nascita dei cuccioli (pena una sovrattassa e l’esame del DNA da fare ai cagnetti), accompagnati da una spesa di 14,50 euro per il modello A. I costi del modello B variano invece in base a chi effettua l’iscrizione. Se a farla è l’allevatore pagherà 20 euro, se invece se ne fa carico il proprietario allora pagherà 18 euro. A questi costi, infine, si vanno ad aggiungere 8,5 euro di spese di segreteria.