Peg, cos’è? Significato, indicazioni, tecnica

Peg è la sigla che indica una procedura chirurgica, la gastrostomia endoscopica percutanea. Questa è una breve guida per spiegare cos’è, in cosa consiste la peg e qual è il procedimento che viene utilizzato.

Vedremo anche a cosa serve e in quali situazioni è necessario ricorrere a questo intervento.

Cos’è la peg gastrica?

Si parla di peg medicina per indicare la procedura utilizzata per effettuare un taglio sullo stomaco ed infilare un tubo o un sondino gastrico per la procedura di alimentazione tramite peg, quindi la nutrizione artificiale.

Viene infilato un sondino nello stomaco in modo da collegare lo stomaco a delle sacche esterne che contengono tutti gli alimenti necessari per la sopravvivenza di una persona.

L’alimentazione peg viene realizzata in anestesia locale. Non c’è bisogno di incidere troppo, è sufficiente un piccolo taglietto per introdurre il sondino. La medicazione peg e tutta l’operazione dev’essere svolta da personale competente e specializzato: un chirurgo esperto in chirurgia generale o gastroenterologia.

Digiunostomia

L’intervento peg è conosciuto anche come digiunostomia o stomia alimentazione. Il nome completo, come abbiamo già visto, è gastrostomia endoscopica percutanea. Spieghiamo il perché.

Il termine endoscopica si riferisce alla procedura svolta utilizzando uno strumento chiamato endoscopio che permette il posizionamento p.e.g.

Si dovrà inserire questo strumento dalla bocca del paziente per raggiungere lo stomaco dall’interno. In questo modo sarà possibile individuare il punto in cui dovrà essere inserito il tubo per la procedura di p.e.g alimentazione.

Il termine percutanea invece indica la via percutanea, cioè la via seguita dall’esterno per infilare il sondino perforando sullo stomaco.

Come funziona la peg nutrizione

Il tubo inserito è usato per nutrire il paziente in particolari situazioni post operatorie o legate ad alcune malattie.

È una forma di alimentazione artificiale. Permette cioè di assicurarsi che il paziente riceva tutti i nutrienti di cui ha bisogno attraverso un sondino direttamente nel suo stomaco.

Le situazioni che possono richiedere questo tipo di intervento per alimentare il paziente possono essere molte. Si tratta di situazioni in cui la persona è incapace di alimentarsi per via orale.

Ad esempio, in casi di ictus, sclerosi laterale amiotrofica, trattamento per la cura di neoplasia alla testa o al collo, intervento per labbro leporino o occlusione intestinale. Nell’ultimo caso l’intervento è volto a liberare lo stomaco dall’occlusione e non a introdurre nuovi nutrienti.

Rischi della procedura di Peg

Come ogni intervento chirurgico anche la PEG può comportare dei rischi e complicazioni. Si tratta di una semplice procedura in anestesia locale.

I possibili rischi legati a quest’operazione potrebbero essere: l’insorgenza di infezioni sulla ferita, quindi la necessità di disinfettare e mantenere pulita la zona. Eventuali perdite di sangue inaspettate, l’insorgere di ulcere gastriche o la possibilità che il sondino si sposti involontariamente. In questo caso bisogna contattare con urgenza il medico.

Altri rischi legati a questo intervento possono essere perforazioni intestinali, disturbi legati all’alimentazione, quindi diarrea, nausea o reflusso e infine l’insorgere di fistole gastroliche.

Per evitare l’insorgere di complicazioni è consigliato evitare l’intervento in presenza di alcuni casi specifici: occlusioni intestinali, malattie che riguardano la coagulazione del sangue, peritoniti e nel caso di impossibilità di raggiungere lo stomaco con il tubo.