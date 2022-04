Pennarello indelebile, le tecniche per cancellare l’inchiostro, ecco quali sono

Il pennarello indelebile, lo dice la stessa parola, è stato creato per non andare via facilmente dalle superfici su cui lo si è utilizzato. Ma cosa succede se qualcuno macchia irrimediabilmente una superficie che non voleva macchiare? Ecco quali sono i migliori metodi per poter cancellare l’inchiostro di un pennarello indelebile senza lasciare traccia.

Spesso questi incidenti capitano quando questi pennarelli finiscono in mano a bambini piccoli che non ne sanno fare buon uso. È possibile quindi che macchino vestiti, tende, tappeti, divani o addirittura pareti. Sicuramente non sarà stata loro intenzione, quindi è sempre meglio conoscere qualche trucco in più per evitare di fare danni e rovinare le superfici.

Come cancellare l’inchiostro del pennarello indelebile

Se la macchia con il pennarello è stata fatta su superfici dure che non siano però di legno è possibile utilizzare l’alcool per eliminare ogni traccia. La gradazione alcolica dev’essere molto alta, circa il 50% quindi con l’alcool denaturato il risultato è garantito. Basta impregnare un panno con un po’ d’alcool e il gioco è fatto, la macchia svanirà subito.

Sui muri si può intervenire direttamente con la spugna magica. È un prodotto per la pulizia delle superfici che elimina ogni tipo di macchia. Se usata da bagnata darà ancora più risultati.

Per togliere una macchia di pennarello dai tessuti bisogna agire con la candeggina. Questa soluzione è efficace ed adatta quando si tratta di capi bianchi, altrimenti si rischierebbe di rovinare il tessuto colorato.

Infine, i rimedi casalinghi sono i migliori. Quindi è possibile eliminare traccia di pennarello dai tessuti usando succo di limone o acetone. Basterà strofinare la macchia direttamente con il prodotto, lasciare a bagno in acqua calda per un po’ di tempo e risciacquare tutto.