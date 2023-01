PensAMi: la nuova app Inps che ti dice quando andrai in pensione

Con l’arrivo di PensAMi (Pensione A Misura), il simulatore per il calcolo pensione di INPS potrai scoprire in pochi semplici passaggi quando andrai in pensione.

PensAMi è un’applicazione progettata con lo scopo di offrire un maggiore livello di sostegno ai cittadini per quanto riguarda la previsione e la programmazione delle pensioni, fornendo una valutazione più accurata del futuro pensionistico e una panoramica più chiara sulle diverse opzioni disponibili. Il nuovo aggiornamento prevede anche una serie di funzionalità aggiuntive, tra cui strumenti di analisi più avanzati, consulenza personalizzata e supporto sulle questioni fiscali.

PensAMi: cos’è e come funziona

PensAMi è un simulatore ideato dall’INPS che offre la possibilità di calcolare la pensione futura in base all’attività lavorativa svolta. Il servizio è accessibile da chiunque, senza autenticazione, e viene aggiornato periodicamente per includere nuove funzionalità. Nel 2023, PensAMi ha introdotto alcune novità che permettono ai cittadini di calcolare la pensione in maniera più semplice. Per utilizzare l’app, basta accedere al sito dell’INPS e selezionare l’opzione “Calcola la pensione“. A questo punto, si potrà inserire l’informazione richiesta dal simulatore, come il tipo di pensione desiderata, il reddito e l’età. In pochi minuti, il simulatore fornirà i risultati del calcolo pensione.

Si tratta di un utilissimo strumento online che calcola in modo informativo la pensione a cui un contribuente avrà diritto. L’applicazione si basa sulle risposte e i dati forniti dal contribuente e non richiede alcuna registrazione. PensAMi offre una simulazione di come e quando il contribuente potrà andare in pensione, come anticipare l’accesso alla pensione e quanto prenderà. Inoltre, fornisce informazioni preziose su come aumentare la propria pensione nel tempo e quali sono le agevolazioni fiscali a cui si ha diritto.

Come accedere e calcolare la pensione

Per utilizzare la simulazione PensAMi è sufficiente accedere alla pagina Web dedicata, seguire le istruzioni visualizzate e cliccare su “Ho capito” per accettare le condizioni. Successivamente, inserire un codice captcha per verificare la propria identità ed infine cliccare su “Inizia“. Non è necessario essere registrati al portale INPS per usufruire di questo servizio e la sua utilizzazione è completamente gratuita. Inoltre, non serve installare alcun programma sul proprio dispositivo per sfruttare questo simulatore.

Il nuovo simulatore pensionistico dell’INPS, è progettato con l’utente al centro, per offrire un’esperienza di utilizzo semplice ed intuitiva. Il processo è supportato da note informative che chiariscono i vari dubbi e contiene link alle schede prestazioni che contengono informazioni più dettagliate.Rispondendo a poche domande, PensAMi fornisce le informazioni necessarie al contribuente su: le principali prestazioni pensionistiche a cui ha diritto, la data in cui potrebbe accedere alla pensione e i dettagli sulle modalità di calcolo applicate.

Inoltre, l’ultimo step della simulazione prevede la verifica della possibilità di modificare la futura pensione attraverso alcuni istituti quali il servizio militare.

Giovani e pensione, dati allarmanti

Per un lavoratore che oggi ha 25 anni e ha iniziato a lavorare da un anno, i dati indicano che non potrà andare in pensione di vecchiaia fino a 74 anni e 10 mesi. Anche se ha contributi di almeno 20 anni, non potrà andare in pensione anticipata prima di 70 anni e 6 mesi con un minimo di 46 anni e 4 mesi di contributi.

Questa situazione è particolarmente preoccupante per i giovani dal momento che, a causa dell’alto costo della vita, diventa sempre più difficile riuscire a risparmiare il denaro necessario per la pensione. Inoltre, c’è il rischio che le misure pensionistiche possano essere ridimensionate prima che arrivi l’età pensionabile.