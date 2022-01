Pensioni di Febbraio 2022, quando verranno pagate? Che novità ci saranno?

La scadenza di pagamento pensionistico relativo a febbraio 2022 era ovviamente attesa dai pensionati. In realtà, le ultime notizie pensioni confermano che il vero convitato di pietra continua ad essere l’emergenza legata al Covid. Di conseguenza, le pensioni ultima ora sembrano confermare il calendario anticipato dei versamenti, che era già in vigore nei mesi scorsi.

Ultimissime pensioni

Riguardo le pensioni news, non c’è ancora la conferma ufficiale, ma pare ormai quasi assodato che la novità pensioni sarà, in realtà, in linea con la strategia già esistente. Tutto dipende dal prolungamento dello stato d’emergenza fino al 31 marzo 2022.

Questo comporterà la retribuzione in anticipo per chi riceve la pensione attraverso Poste. Le ultime notizie su pensioni però non stravolgerebbero la procedura solita, cioè pagamento in contanti secondo l’ordine alfabetico dei pensionati.

Resta però evidente che, secondo pensioni news oggi, o ultimissime sulle pensioni, se si preferisce, le somme si erogheranno tra 25 e 31 gennaio. Inoltre, le poste, come le banche, sono soggette dal 1°febbraio alle nuove restrizioni, stabilite dal decreto governativo dello scorso 5 gennaio.

Quindi le ultimissime sulle pensioni prevedono accesso agli sportelli con green pass di base, che si ottiene grazie alla vaccinazione, comprovando di essere già guariti dalla malattia, o anche dopo aver fatto un tampone nelle ultime 48 ore, purché, naturalmente, risulti negativo.

Pensioni oggi

Sulle news pensioni però occorre dire che i pensionati di 75 anni, o età superiore, possono ottenere la consegna a casa, delegando in proposito l’Arma dei Carabinieri. Inoltre, le pensioni ultime o pensioni novita, sembrano confermare le ultimissime sulle pensioni. L’anticipo dei pagamenti di febbraio riguarderanno nei giorni 25 e 26 gennaio i clienti che ricevono l’assegno dell’Inps attraverso carta PostePay Evolution, sul proprio conto BancoPosta e tramite libretto postale.

Di conseguenza, i pensionati, abituati a discutere sulle pensioni quota 100, sulla riforma pensioni ultime notizie e novità sulla pensione, sperando che siano positive, si trovano, ancora una volta, con un anticipo dei pagamenti dovuto allo scaglionamento delle pratiche per ridurre gli assembramenti, secondo le novità sulle pensione i allo stato dell’arte.

I n p s pensioni e ultime notizie s u pensioni

La novità pensioni è, in realtà, un vantaggio già consolidato per chi usa i servizi postali che canalizzano il pagamento Inps, ma è molto utile mentre si attende che la pandemia tolga il disturbo. Infatti, evita di entrare in filiale facendo le code. Ovviamente, il prelievo del contante avviene ai Postamat e, anche in questo caso, si corrono meno rischi di contagio.

Tuttavia, molti anziani sono abituati al contatto diretto allo sportello, per il ritiro della somma, e faticano ad adeguarsi ai cambiamenti tecnologici. Una delega a un parente, un amico, o rappresentante delle forze dell’ordine, può aiutare molto in questi particolari frangenti. Le novita’ pensioni dipendono anche dalla situazione attuale non ancora risolta.

Pensioni ultima ora

Una parola infine va spesa sulle rivalutazioni pensionistiche. Le pensioni ultime novità e pensioni ultimissime confermano infatti un ritorno al precedente criterio per rivalutare le inps pensioni.

Le notizie pensioni sull’adeguamento, riguardano la pensione oggi che sarà incrementata di 1,7% e in forma progressiva sugli scaglioni, per favorire quelli più bassi. In pratica, le ultime pensioni fino a 2.062,32 euro (pari a 4 volte la retribuzione minima di 515,58), avranno questo incremento, mentre decrescerà progressivamente sugli scaglioni superiori di reddito percepito.