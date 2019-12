Pensioni, ecco quanto bisogna lavorare per andarci nel 2020

Il prossimo anno si confermano i requisiti di accesso alla pensione previsti per il 2019. L’assegno di vecchiaia è previsto a partire dai 67 anni di età e 20 anni di versamenti.

I requisiti contributivi da maturare per accedere alla pensione variano in base alle diverse opzioni previste nel nostro ordinamento e solitamente (ma non sempre) si uniscono all’età anagrafica per poter garantire l’uscita dal lavoro. Il principale istituto di riferimento in tal senso è la cosiddetta pensione di vecchiaia, che richiede almeno 67 anni di età e 20 anni di versamenti nel sistema misto / retributivo.

Con il sistema contributivo puro è possibile anche ottenere la quiescenza con appena 5 anni di versamenti, purché si attendano i 71 anni di età. In quest’ultimo caso non sarà però possibile beneficiare dell’adeguamento al minimo dell’assegno, che risulta invece previsto per l’assegno misto. Esiste anche la possibilità di anticipare l’uscita di vecchiaia a 64 anni, a patto di aver versato almeno 20 anni e di maturare un valore mensile dell’assegno uguale o superiore a 2,8 volte la minima Inps (nel 2019 la cifra corrispondeva a circa 1280 euro al mese).

La pensione anticipata a partire dai 42 anni e 10 mesi di versamenti

Una seconda opzione prevista in via ordinaria dall’attuale legislazione previdenziale corrisponde alla cosiddetta pensione anticipata, che si matura sulla base degli anni di versamenti ed in modo indipendente rispetto all’età anagrafica. Per poter ottenere la quiescenza sarà necessario in questo caso aver maturato almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, mentre per le donne basteranno 41 anni e 10 mesi.

Chi non riesce a centrare i requisiti della pensione di vecchiaia o di quella anticipata può optare per una delle possibilità attualmente presenti in via sperimentale. In questo caso, si tratta però di provvedimenti che è possibile far valere solo in particolari condizioni. Si pensi ad esempio all’APE sociale, alla quota 41 per i lavoratori precoci che vivono condizioni di disagio o all’opzione donna (che prevede il ricalcolo interamente contributivo del futuro assegno).

Infine, è bene ricordare che coloro che raggiungono i requisiti utili per l’accesso ad una delle opzioni appena riportate non sono comunque obbligati a procedere con il pensionamento. La legge prevede infatti che la quiescenza anticipata rappresenti una libera scelta del lavoratore. In linea di massima, il pensionamento forzato prende forma per i lavoratori del settore privato intorno ai 71 anni e/o al raggiungimento dell’assegno di vecchiaia, fatta salva la possibilità di proseguire a lavorare come autonomo. Nel pubblico impiego può invece avvenire il c.d. pensionamento d’ufficio al raggiungimento di determinati requisiti. In genere quest’ultimo scatta attorno ai 65 anni, nel caso in cui il personale abbia maturato un qualsiasi diritto di accesso alla pensione.

