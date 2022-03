Pep Guardiola, messaggio chiaro – Vladimir Putin non è l’unico attaccato dall’iberico

Mercoledì il Manchester City affronterà lo Sporting Lisbona (Champions League, il ritorno dei migliori), ma a Pep Guardiola il calcio non dispiace. L’allenatore dei “cittadini” ha parlato della guerra in Ucraina e non si è limitato ad attaccare solo il leader russo Vladimir Putin.

Pep GuardiolaFoto: Uefa.com

Il 14° giorno di guerra in Ucraina – Gli eventi più importanti sono LiveText su HotNews.ro.

Nato, Ue e Stati Uniti sono stati messi in guardia da Guardiola perché non hanno agito in tempo per impedire l’attacco di Putin.

“Il dramma è che i paesi continuano ad essere distrutti perché una persona decide che le persone innocenti devono essere annientate e il mondo è fermo. Il mondo tace. Non le persone che stanno in piedi, ma i governi di tutto il mondo che dovrebbero fare un decisione o dice che non può essere così…

Tutto quello che è successo è il fallimento della politica, il fallimento dell’economia, il fallimento di tutti. Quando ciò accade, la quantità di odio si genera nelle generazioni future … Per rimediare, forse abbiamo bisogno di un secolo. Il popolo ucraino non dimenticherà mai ciò che sta soffrendo in questo periodo. Stare a casa, andare a scuola, mangiare, mangiare… E che per decisione di un uomo il paese venga distrutto

Immagina questo nei nostri paesi. Un uomo arriva e decide di attaccarci, uccidendo la nostra famiglia e i nostri amici. Perdi tutto e devi andare in esilio in un altro paese a causa di un uomo. Questo non è stato causato da te, da me o da chiunque altro.

Dov’è la NATO? Dove sono gli Stati Uniti? Dov’è l’Unione Europea? Cerchiamo di evitarlo, ormai è troppo tardi. È il fallimento assoluto degli esseri umani, il fallimento delle istituzioni politiche… I politici ci sono solo per vivere un po’ meglio.

Alla fine siamo noi che lavoriamo e paghiamo le tasse al mondo intero. I politici devono solo assicurarsi che ciò non accada. ” Pep Guardiolacitato da marchio.

Zinchenko augura a Vladimir Putin “la morte più dolorosa”

Il 24 febbraio, il terzino sinistro del Manchester City Oleksandr Zinchenko ha postato un post su Instagram in cui scriveva di sperare che il leader russo avrebbe subito la “morte più dolorosa”, con le maggiori sofferenze, e il nazionale ucraino si è lamentato per la cancellazione del suo messaggio dal social network, riporta mirror.co.uk.

Lo studente 25enne di Pep Guardiola ha descritto Putin come una “creatura”. Il suo messaggio è stato rimosso da Instagram.