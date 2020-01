Per Wanda Nara una doccia molto hot, fan in estati – foto da non perdere

Wanda Nara come sempre è esagerata. La bellissima showgirl argentina tornata dalle vacanze alle Maldive trascorse con tutta la famiglia, non ha perso tempo a postare scatti in bikini ad altissimo tasso erotico.

Lei si trova a Roma in attesa di entrare nella casa del Grande Fratello Vip e con una semplice doccia in due pezzi con lato B in bella mostra da qualche ora ha mandato in tilt i moltissimi fan che la seguono ogni giorno sul social.

Il bikini per Wanda è microscopico e le curve della procuratrice e moglie di Icardi sono tutte in bella mostra.

