Perché e come calcolare la rata del prestito?

Quando si vuole richiedere un prestito è consigliabile confrontare diversi preventivi per valutare l’offerta più conveniente e, al tempo stesso, calcolare in anticipo la rata del prestito utilizzando appositi strumenti disponibili online.

Il calcolo prestito online è un’attività che permette di conoscere in via preliminare quali sono le condizioni dei prestiti che meglio si adeguano alla propria situazione finanziaria, permettono di comprendere quale tasso di interesse scegliere, la durata migliore e così via.

Il calcolo del prestito online non può essere considerato come una richiesta di preventivo, si tratta esclusivamente di un’attività finalizzata ad orientare un richiedente verso la migliore scelta possibile.

Calcolo prestito online: quali sono i dati da considerare

Il calcolo del prestito online può essere svolto attraverso un simulatore di calcolo, uno strumento automatizzato che si basa su algoritmi matematici e formule che permettono di inserire solo poche informazioni per ricevere il calcolo della rata.

Quali sono i dati da inserire, dunque, in uno strumento di calcolo prestito online? Le informazioni di base richieste sono:

L’importo totale del prestito;

La durata desiderata;

La tipologia di tasso di interesse;

Il simulatore che calcola la rata del prestito permette di conoscere l’esatto importo di ogni rata mensile, comprensiva di TAN e TAEG, oltre che il numero di rate da pagare per estinguere il prestito.

TAN e TAEG

Il TAN (Tasso annuo nominale) è l’interesse che ogni istituto di credito applica alla quota capitale e il suo calcolo si ottiene dividendo la percentuale del TAN con il numero dei mesi in un anno. Ad esempio, se è il TAN è al 6%, il tasso di interesse che si ottiene è dello 0,5% (TAN/12).

Il TAEG (Tasso annuo effettivo globale) rappresenta l’elemento da tenere in considerazione per confrontare i diversi preventivi, perché include anche le spese accessorie e gli oneri che un istituto di credito comprende nel rimborso del capitale.

Calcolo prestito online: ecco come fare

Il calcolatore online di un prestito rappresenta la soluzione più rapida per poter ottenere in poche e semplici mosse il calcolo di una rata. Per ottenere un dato che permette di confrontare la reale convenienza di un’offerta di prestito è consigliabile inserire il TAEG nella voce tasso di interesse.

Il simulatore per il calcolo di un prestito online è disponibile sui siti ufficiali degli istituti di credito, che rappresenta la prima risorsa da utilizzare, perché estremamente attendibile e può essere utilizzato senza vincoli di registrazione. La maggior parte degli istituti offrono informazioni complete tanto da ottenere un piano di ammortamento personalizzato non vincolante.

Si tratta di uno strumento che permette agli istituti di indurre i potenziali clienti alla richiesta del prestito.

Ci sono poi i simulatori di calcolo indipendenti che, una volta inserite le informazioni richieste, permettono di confrontare sin da subito le diverse offerte disponibili online. Tuttavia, questi strumenti possono essere utilizzati in un secondo momento per avere un quadro chiaro delle offerte presenti sul mercato, prima di richiedere i preventivi dagli istituti che appaiono più convincenti.