Perché Putin vuole davvero impedire all’Ucraina di entrare nella NATO. Cosa c’è in gioco – AlphabetCity

Il leader del Cremlino Vladimir Putin si è opposto con veemenza all’adesione dell’Ucraina alla NATO, con le tensioni tra la Russia e il suo vicino filoeuropeo che alla fine sono esplose in guerra aperta dopo che il presidente russo ha annunciato una “operazione militare speciale” nelle regioni orientali del Paese. I timori di una possibile invasione, che esistevano da dicembre, sono stati confermati. Ma qual è la vera ragione per cui Putin non vuole l’Ucraina nell’alleanza militare occidentale?

Perché Putin vuole impedire all’Ucraina di entrare nella NATO

Il leader russo Vladimir Putin ha detto qualche tempo fa che la Russia deve intraprendere un’azione “decisiva” e “rapida” per garantire la sicurezza del paese dopo che gli Stati Uniti hanno esteso l’alleanza militare della NATO ai suoi confini sostenendo i leader filo-occidentali a Kiev.

Il presidente russo ha anche detto che Mosca intende raggiungere la “smilitarizzazione e denazificazione” dell’Ucraina, promettendo di porre fine alla guerra di otto anni in cui le forze governative hanno combattuto i separatisti filorussi.

Poco dopo sono state segnalate esplosioni nelle periferie delle città di Kharkov, Kramatorsk, Mariupol, così come nella capitale Kiev, spingendo molti ucraini a formare code nei supermercati, bancomat e stazioni di servizio per prepararsi a resistere all’assedio o per cercare di fuggire, nota independent.co.uk.

Oggi segna due settimane di guerra in Ucraina e le opinioni sono divise sul vero motivo per cui Putin non vuole che l’Ucraina si unisca alla NATO. Ma una cosa è certa: la questione dell’entrata dell’Ucraina nell’alleanza militare occidentale è un’ossessione di vecchia data per il presidente russo, che ricorda ancora con “amarezza” le conseguenze del crollo dell’Unione Sovietica sotto il suo predecessore Boris Eltsin negli anni ’90, secondo la fonte.

“L’Ucraina è il gioiello della corona che ha perso”

Questo è stato descritto da Putin come “un decennio di umiliazione” in cui gli Stati Uniti, sotto Bill Clinton, hanno imposto la loro “visione dell’ordine in Europa”, mentre i russi non potevano fare altro che “stare seduti a guardare”, secondo l’esperto di relazioni diplomatiche James Goldgeier.

Secondo il giornale britannico, il leader del Cremlino si rammarica ancora della graduale espansione verso est dell’alleanza, alla quale gli ex satelliti sovietici (Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia) hanno aderito nel 1999, seguiti da Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia nel 2004.

Altri analisti politici, citati dalla CNN, dicono che Vladimir Putin vuole invadere l’Ucraina per motivi personali. Il presidente russo ha definito ripetutamente il crollo dell’URSS “la più grande catastrofe geopolitica del secolo scorso” e si è rammaricato particolarmente per la perdita dell’ex repubblica sovietica Ucraina.

Putin stesso ha detto che gli ucraini sono “una parte antica e inseparabile della nazione russa”.

Il leader russo mette in dubbio la legittimità degli attuali confini dell’Ucraina, sostenendo che gran parte dell’Ucraina moderna occupa terre russe storiche.

“Ora vede il governo ucraino amico dell’Occidente come un pericolo per il suo ideale”, ha aggiunto Glasser.

Da parte sua, John Sipher, ex capo del programma Russia della CIA, ha detto che “come gli zar dell’impero russo, Putin vuole lasciare un paese forte che gli altri temano, una grande potenza che sia vista come una minaccia, non un paese ignorato”.