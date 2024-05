Perchè si festeggia la Festa della mamma di domenica? Tutte le ragioni della scelta

Le Festa della mamma è ormai una delle ricorrenze più importanti durante l’anno, non solo per i bambini, ma per tutte le persone che vogliono celebrare una delle figure più importanti nella nostra società. Questa festa però non è come le altre, ovvero con una data fissa come può essere Natale o Ferragosto. La festa della mamma infatti varia da anno ad anno e cade la seconda domenica di maggio. Nel 2024 sarà il 12 Maggio, mentre ad esempio nel 2025 sarà l’11 Maggio e via discorrendo. Ma in base a quale motivazione è stata scelta questa data? Ebbene in questo articolo risponderemo proprio a questa domanda, cercando di capire perchè si festeggia la festa della mamma di domenica.

Perchè si festeggia la Festa della mamma la seconda domenica di maggio

La scelta di festeggiare la festa della mamma la seconda domenica di maggio risalirebbe ad antichi culti pagani, precedente al culto cristiano. Infatti in questo periodo si celebrava il cambiamento stagionale, verso la primavera più intensa e la Grande Madre, il simbolo di fertilità e della vita, un po’ come ogni mamma. Nella tradizione più moderna però l’origine della festa si fa risalire agli anni 50 quanto il sindaco della città di Bordighera inserì la celebrazione della mamma come parte di una Fiera in città. Da lì l’idea si estese anche se inizialmente la prima data scelta era l’8 maggio.

Festa della mamma nel mondo

La seconda domenica di maggio è stata scelta anche da altre nazioni nel mondo come data di celebrazione della mamma. Tra queste spiccano soprattutto gli Stati Uniti che celebrano questa ricorrenza dagli inizi del 900 quando una donna, dopo la morte di sua madre, iniziò a lottare per istituire una giornata nel suo ricordo e nel ricordo di tutte le madri della nazione, fin troppo spesso dimenticate.