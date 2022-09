Peter Straub, chi è? Scrittore, libri, causa morte

Lo scrittore americano Peter Straub è nato a Milwaukee, nello stato del Wisconsin, nel 1943. Nonostante le aspirazioni dei genitori, che desideravano che diventasse un atleta, un medico o un ministro del culto luterano, Straub aveva ben chiaro fin dalla tenera età che la sua vocazione sarebbe stata la scrittura. Si appassionò molto presto alla lettura, appassionandosi ai fumetti e imparando a memoria tutti gli albi che possedeva. Questa sua passione lo portò a inscenare piccoli spettacoli per i suoi vicini, in cui egli stesso recitava tutti i suoi libri.

Una lunga e prolifica carriera di scrittore

Mentre sviluppava il piacere per la lettura, il giovane Straub si cimentò con la scrittura, muovendo i primi passi già nei primi anni di scuola, quando si dilettava a scrivere storie di pirati, militari, detective e spie e a narrarle nella sua comunità. Tuttavia, fu soltanto nell’adolescenza che Straub intraprese questo percorso con maggior serietà. In questi anni scoprì autori come Jack Kerouac e Thomas Wolfe, che divennero ben presto due fra i suoi preferiti. Arrivò al successo negli anni Settanta, grazie a due romanzi intitolati rispettivamente Marriage (pubblicato nel 1973) e Julia (pubblicato nel 1975). Si intuiva già chiaramente la sua vena creativa che prediligeva il romanzo horror e soprannaturale, nonostante alcune opere poetiche pubblicate fra il 1971 e il 1983: My life in pictures, Ishmael, Open Air e Leeson Park and Belsize Square: Poems 1970 – 1975.

La fama a livello internazionale, tuttavia, giunse nel 1979 grazie al romanzo La casa dei fantasmi, che il grande maestro Stephen King considerava uno dei capolavori del genere horror. La notorietà di Straub fu poi confermata nel 198 e consolidata nel 2001, grazie a due opere scritte in collaborazione proprio con King: Il talismano e La casa nel buio. La sua vasta produzione letteraria, infine, si estese anche ai racconti e alla saggistica. Nel corso della sua straordinaria carriera, Straub ha ricevuto numerosi premi: ben dieci Bram Stoker Awards, quattro World Fantasy Awards, tre International Horror Guild Awards ed è stato insignito dell’onorificenza di Gran Maestro alla World Horror Convention del 1997.

Le cause della sua scomparsa

Poche ore fa si è diffusa la notizia della morte di Peter Straub. Secondo quanto dichiarato dalla moglie lo scrittore, che aveva 79 anni, è deceduto a Manhattan domenica 4 settembre per complicazioni dell’intervento di riduzione della frattura all’anca eseguito nei giorni scorsi. A dare la notizia al pubblico, in un post su Instagram, è stata la figlia, la scrittrice Emma Straub, che sottolinea il valore e la simpatia del padre e si ritiene estremamente fortunata per aver goduto della sua presenza.

Dal canto loro, non appena appresa la notizia, amici e colleghi hanno speso parole commoventi per ricordarlo: da Stephen King all’attore inglese Neil Gaiman, nelle prossime ore saranno di certo numerosissime le commemorazioni da parte di coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo e di lavorare con lui. Con la morte di Straub il mondo della cultura perde certamente un protagonista importante all’interno di un genere letterario che gode di un grande seguito, soprattutto fra i giovani.