Pfizer, l’UE farà rispettare i contratti

Rinviate a marzo la riduzione delle dosi comunicate in questi giorni da Pfizer e Astrazeneca.

A Domenica In parla viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri: «faranno slittare di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione degli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione. Da domani le dosi a disposizione saranno utilizzate anzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima somministrazione, cioè soprattutto per gli operatori sanitari».