Bruttissimo incidente sulle piste da sci nella zona di Nevelandia, a Piancavallo: una donna di 40 anni di Pordenone è rimasta ferita gravemente nel pomeriggio di ieri 2 febbraio 2020.

La donna si trovava a fine pista, in una zona non consentita, quando è stata completamente investita da un bob con a bordo due ragazzi di 14 anni. Soccorsa dalla Polizia, la donna è stata portata in ospedale e sembra essere in condizioni critiche.

