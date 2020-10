Piccoli Traslochi: Perchè rivolgersi ad una ditta specializzata?

Il fatto che un trasloco non sia particolarmente corposo a livello di quantità di merce da trasportare, o di ingombro, non significa certo che il servizio possa essere eseguito con minor cura. Anche nel caso in cui si necessiti di un trasloco di piccola entità, da intendersi come un trasloco relativo ad un numero limitato di oggetti, o comunque di un trasloco nel complesso poco ingombrante.

Il fatto che gli oggetti siano piccoli, o pochi, non vuol dire che lo stress del trasloco sia meno stressante. Molto spesso, chi necessita di un piccolo trasloco sceglie l’opzione fai date, per poi pentirsene amaramente in un secondo momento, quindi anche se hai la necessità di effettuare un piccolo trasloco è consigliabile affidarsi ad aziende specializzate.

Rivolgersi a dei professionisti esperti è indispensabile per tanti motivi, oltre a quello dello stress, le ditte specializzate in traslochi non avranno certo problemi ad eseguire un piccolo trasloco, invece di uno grande, l’unica cosa da valutare è che il costo del servizio potrebbe rivelarsi eccessivo in rapporto alla quantità di merce trasportata.

Ogni giorno le aziende che si occupano di traslochi a livello generale, sono abituate a trasportare mobili ingombranti dal punto di vista della quantità e del complessivo ingombro, è per questo che se si deve eseguire un piccolo trasloco è importante rivolgersi ad un’azienda che sappia rivelarsi adatta, oltre che specializzata in traslochi di questa entità.

Aziende adatte a piccoli traslochi

Nel momento in cui si sceglie una ditta specializzata in traslochi, dunque, è importante che sia adatta a piccoli carichi, diversamente si rischierebbe di pagare di più il camion trasportatore che non il costo del trasloco in sé, quindi bisogna accertarsi che abbia un parco mezzi sufficientemente variegato, in modo da poter offrire la scelta del mezzo più indicato ad un piccolo trasloco, in questo caso ti consigliamo la www.trasporti-veloci.it l’azienda avrà modo di adoperare un veicolo delle dimensioni adatte all’entità trasportata, in linea con le esigenze del cliente, evitando così inutili sprechi che farebbero lievitare inutilmente il costo del servizio.

Al momento della scelta dell’azienda è necessario accertarsi che la stessa sappia garantire ai suoi clienti anche la celerità del servizio, il servizio eseguito da personale specializzato è un aspetto importante soprattutto per quanto riguarda i tempi di esecuzione, il quale non deve assolutamente essere sottovalutato durante la scelta della ditta di traslochi cui affidarsi in quanto spesso un piccolo trasloco può passare in secondo piano rispetto ad uno grande. La Trasporti Veloci dispone di un parco mezzi ampio, in grado di rispondere al meglio alle esigenze di trasporto più disparate, specialmente per quanto riguarda la necessità di effettuare dei piccoli traslochi con un ingombro contenuto, infatti, dispone di veicoli di dimensioni ridotte, ciò consente di proporre prezzi competitivi, commisurati all’effettivo ingombro della merce.

Perchè rivolgersi a ditte specializzate in traslochi?

Il trasporto fai da te, non può offrire un livello di sicurezza uguagliabile a quello di una ditta specializzata, è quindi fondamentale valutare anche questo fattore, da questo punto di vista, accertarsi che le proprie merci viaggino rigorosamente tutelate e messe in sicurezza è fondamentale, le ditte di traslochi sono già coperte da assicurazione interna, tutto il trasportato, viaggia tutelato da assicurazione.

E’ fondamentale, quindi che ogni consumatore si accerti che l’agenzia a cui si rivolge offra un’assicurazione, e non si rischia di incappare in delle brutte sorprese. Nella spiacevole ipotesi per la quale un qualsiasi oggetto dovesse danneggiarsi, dunque, il cliente ha diritto al rimborso, eventualità valida anche per quanto riguarda i piccoli traslochi, ogni aspetto legato alla sicurezza è fondamentale per una azienda di trasporti di ogni entità è curato in modo molto rigoroso, affinchè il cliente possa sentirsi tranquillo e non incorra in situazioni di stress in quanto il trasporto del materiale avvenga all’insegna della totale sicurezza, anche se la professionalità e l’accortezza con cui le aziende specializzate eroga i loro servizi scongiura su larga scala la possibilità che qualsiasi oggetto possa danneggiarsi, cosa che non avverrebbe col fai da te.

Garanzie offerte da ditte specializzate in traslochi

Non sempre è scontato, ma conviene sempre rivolgersi ad aziende che disponga di autisti e trasportatori dipendenti, personale professionale, formato nell’ambito ed abituato a qualsiasi tipo di trasporto. Una buona azienda inoltre deve essere in grado di operare su larga scala, senza limiti di confini, l’ideale è dunque affidarsi ad un’azienda di traslochi che eroga i suoi servizi sia su territorio nazionale, isole comprese, anche per questo motivo è fondamentale affidarsi ad autisti specializzati.

Anche in questo caso è fondamentale che i piccoli traslochi abbiano lo stesso trattamento chilometrico dei grossi carichi. Sono diverse le caratteristiche per cui il servizio di traslochi è considerato qualitativamente superiore rispetto a quello fai da te. Affidare i trasporti a personale dipendente rappresenta senza dubbio un’ulteriore garanzia di affidabilità, dal momento che i dipendenti sono dei professionisti selezionati e con esperienza.

Tracciabilità in ditte specializzate nei traslochi

Perché abbiamo sempre la tracciabilità della merce trasportata, questo è un aspetto fondamentale per garantire la tranquillità dei clienti, che infatti, hanno modo di consultare in qualsiasi momento del giorno e della notte il Tracking relativo ai propri amati mobili, e conoscere in modo preciso dove si trovano e in che tempi si prevede raggiungano il punto di destinazione scelto. Inoltre spesso si utilizza anche un servizio di avviso comunicando al cliente l’eventuale passaggio doganale o eventuali imprevisti, affinchè sia sempre informato.

