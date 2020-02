Piero Angela e la sua spiegazione sul Coronavirus in un video da non perdere

Come spiegato dal bravissimo Piego Angela in un filmato recentemente pubblicato su Twitter, dove in tanti gli hanno domandato un parere diretto sul Coronavirus, vista la sua elevata credibilità e bravura da divulgatore televisivo, Angela ha cercato di spiegare che lui non è di certo un’autorità in materia e che dunque vanno ascoltati alla lettera virologi e sanitari, ma comunque ha fatto sapere, con il suo stile inimitabile, qualche cosa in più su questo virus che tanto sta terrorizzando le persone nel nostro paese.

Non rimane che lasciarvi al filmato in questione augurandovi una buona visione:

loading...

I virus sono microscopici e usano il nostro corpo per riprodursi. Questo coronavirus è sconosciuto, perciò è importante limitare il contagio. Sono fiducioso, seguo le indicazioni delle autorità, senza spaventarmi. Attenti piuttosto alle fake news! #coronavirusitalia #26febbraio pic.twitter.com/cqRgAgB7mW — SuperQuarkRai (@SuperQuarkRai) February 26, 2020

Commenti

commenti