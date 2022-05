Piero Neri, chi è? Età, patrimonio, incidente, instagram

Una storia d’amore certamente meno travagliata e, soprattutto, lontana dal gossip quella che la show girl Raffaella Fico sta vivendo con il suo nuovo compagno.

Raffaella è nota alle cronache per la sua love story con il calciatore Mario Balotelli, da cui ha avuto anche una figlia: Mia Balotelli.

Archiviato il capitolo Balotelli, oggi ha un nuovo amore e si chiama Piero Neri.

Scopriamo chi è il nuovo uomo che ha fatto breccia nel cuore della bella show girl.

Chi è Piero Neri?

Il nome del nuovo fidanzato della Fico è Piero Neri, noto rampollo livornese, è molto noto nel mondo imprenditoriale, più che in quello televisivo.

L’uomo ha 45 anni ed è figlio ed erede di una facoltosa famiglia di imprenditori: la Neri Group – Maritime Solutions, azienda operante nel commercio mercantile.

Il suo nome è balzato alle cronache rosa in occasione della partecipazione di Raffaella Fico al Grande Fratello Vip, il programma in prime time in onda su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini.

L’uomo vive in pianta stabile a Forte dei Marmi anche se è spesso lontano da casa per questioni di natura lavorativa. Come già detto, infatti, Piero Neri ha ereditato l’azienda di famiglia a cui si dedica anima e corpo e cura personalmente. Un mondo quindi totalmente differente da quello a cui è abituata la sua fidanzata.

Anche lui, come la Fico, è reduce da una storia passata, molto travagliata e difficile da superare, ma non è dato sapere di più. Ciò che invece sappiamo è che tra i due è stato amore a prima vista, in pochi mesi pare si siano follemente innamorati e la stessa Raffaella, in occasione del GF Vip, ha più volte dichiarato di sentirne molto la mancanza.

I profili social: Instagram e Facebook

La vita privata di Piero Neri è off limits. Il suo mestiere lo porta infatti ad essere estremamente riservato. La sua relazione con Raffaella Fico è venuta alla luce dopo molto tempo e in un’occasione specifica.

Il gossip non fa parte della sua vita e di conseguenza non ama essere ripreso o paparazzato. La sua vita mediatica è pari a zero e la sua biografia piuttosto frammentata ed incompleta.

Proprio la riservatezza l’ha probabilmente spinto a non iscriversi a nessun canale social: non ha Facebook e non ha Instagram. Chissà se con la nuova storia deciderà di sbottonarsi un po’ e di aprirli? Per ora l’ipotesi pare remota, ma del resto mai dire mai. La sua Raffaella in fondo è avvezza a mostrare la sua vita privata e ad avere foto sulle copertine di gossip e in rete.

Le nozze con Raffaella Fico

Per ora i due non sono ancora sposati ma la Fico ha più volte detto che alla fine del programma televisivo l’avrebbero fatto.

L’annuncio ufficiale è avvenuto in una puntata de “Le Iene” in cui Raffaella Fico è stata ospite con Piero. La puntata è stata anche l’occasione per presentare al pubblico, per la prima volta, il suo fidanzato Piero Neri.

Pare che anche la figlia abbia apprezzato e approvato l’uomo, quindi, a questo, punto non ci rimane che attendere la fatidica data delle nozze.