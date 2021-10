Pierpaolo Petrelli: chi è, carriera, figlio, fidanzata Giulia Salemi, nozze

Pierpaolo Pretelli è un noto personaggio televisivo, diventato popolare per essere stato il primo uomo a riaprire il ruolo del “Velino” sul bancone di Striscia La Notizia. La sua popolarità arriva quando nel 2020 partecipa come concorrente al Grande Fratello Vip, dove conosce e si innamora della famosa influencer, Giulia Salemi. Pierpaolo ha un figlio, Leonardo, nato nel 2017, avuto con la modella cubana Ariadna Romero. Dall’autunno 2021 è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2021.

Nome: Pierpaolo

Cognome: Pretelli

Data di nascita: 31 luglio 1990

Età: 31 anni

Segno Zodiacale: Leone

Luogo di nascita: Maratea (Potenza)

Professione: personaggio televisivo

Profilo Instagram Ufficiale: @pierpaolopretelli

Pierpaolo Petrelli chi è, età, famiglia

Pierpaolo Pretelli nasce il 31 luglio del 1990 a Maratea in provincia di Potenza. I suoi genitori, Bruno e Margherita, sono persone che non fanno parte del mondo dello spettacolo, così come suo fratello minore, Giulio. Diplomato al liceo scientifico, Pierpaolo si trasferisce a Roma per iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza, ma sceglie di non terminarli per inseguire il suo sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Attualmente Pierpaolo Pretelli è fidanzato con la famosa influencer, Giulia Salemi.Tra i due sembra anche che si stia iniziando a parlare di matrimonio.

Pierpaolo Petrelli carriera

Pierpaolo Petrelli esordisce nel mondo dello spettacolo nel uolo del “Velino” sul bancone di Striscia La Notizia. Nel 2018 è uno dei single tentatori nel programma Temptation Island Vip. Sempre nel 2018, partecipa a Uomini e Donne come corteggiatore di Teresa Langella. Pierpaolo porta avanti anche la sua carriera come musicista e nell’estate del 2020 pubblica anche un singolo musicale con la cantante Giorgina: la canzone di chiama Rondine. La sua popolarità arriva, però, quando nel 2020 partecipa come concorrente al Grande Fratello Vip. Dall’autunno 2021 è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2021.

Pierpaolo Petrelli figlio

Pierpaolo ha un figlio, Leonardo, nato nel 2017, avuto con la modella cubana Ariadna Romero.

Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi nozze

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si conoscono nella casa del Grande Fratello VIP 5. I due da quel momento non si sono più lasciati e sembrerebbe anche che stiano parlando di convolare a nozze. Nonostante in questo periodo stiano vivendo in due città lontane a casa di diversi impegni lavorativi, la loro storia va avanti a gonfie vele e sono più uniti che mai.

Giulia Salemi

Giulia Salemi, classe 1993, è un personaggio televisivo, conduttrice televisiva e modella italiana. Di origine italo-persiana, è nata a Piacenza, dal poliziotto Mario Salemi e dall’estetista iraniana Fariba Tehrani, che si separano nel 2009. Giulia, ha alle spalle una carriera importante nel mondo dello spettacolo. Partecipa e vince il reality, Pechino Express 2015, dove in coppia con sua madre, diventa una concorrente della terza edizione del Gf Vip, dove conosce e inizia una relazione con Francesco Monte, per ripeter poi l’esperienza al Grande Fratello VIP 5, dove nel frattempo è tornata single e conosce e si innamora di Pierpaolo Pretelli, suo attuale fidanzato.