Pietro Taricone: chi era, Gf, figlia, morte

Pietro Taricone, detto Il Guerriero, è stato un attore e personaggio televisivo italiano molto noto. Diventato popolare per esser stato uno dei protagonisti della prima edizione del reality, Grande Fratello, nel 2000, Taricone ha conquistato il pubblico e si è fatto amare per la sua semplicità. Qualche ruolo nel piccolo schermo, in film e fiction che gli hanno permesso di intraprendere una carriera. Incontra poi l’amore, l’attrice Kasia Smutniak, conosciuta nel 2003 sul set di Radio West, dalla quale aveva avuto una figlia, Sophie Taricone, nata il 4 settembre 2004. Taricone, non ha mai nascosto la sua passione per il paracadutismo, una passione che purtroppo gli ha fatto perdere la vita, il 29 giugno del 2010, a seguito di un impatto al suolo durante un lancio nei pressi dell’aviosuperficie Alvaro Leonardi di Terni.

Taricone Pietro – dettagli informazioni

Nome: Pietro

Cognome: Taricone

Soprannome: Il Guerriero

Data di nascita: 4 febbraio 1975

Età: 35 anni

Luogo di nascita: Frosinone

Data del decesso: 29 giugno 2010

Luogo del decesso: Terni

Partner: Kasia Smutniak

Figli: Sophie Taricone

Taricone Pietro chi era, vita privata

Pietro Taricone nacque a Frosinone il 4 febbraio del 1975. Cresce in una famiglia originaria della provincia dell’Aquila, facendo la spola tra la sua città natale e Caserta. Diplomato al liceo scientifico, Taricone inizia il suo percorso universitario presso la facoltà di giurisprudenza, che però scegli di non terminare. Nella sua vita ha fatto doversi lavori, tra cui quella di amministratore di condominio. Divenne noto nel 2000 grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del reality show Grande Fratello, all’interno della casa ebbe anche storia d’amore con la concorrente poi risultata vincitrice, Cristina Plevani. Pietro Taricone si classificò terzo.

Pietro Taricone carriera

Diventato popolare per esser stato uno dei protagonisti della prima edizione del reality, Grande Fratello, nel 2000, Taricone ha conquistato il pubblico e si è fatto amare per la sua semplicità. Qualche ruolo nel piccolo schermo, in film e fiction che gli hanno permesso di intraprendere una carriera. Dopo aver posato per un calendario sexy per il mensile Max, Taricone apparve nella fiction “Distretto di polizia 3” e nei film “Ricordati di me” e “Radio West“. Al cinema girò “Maradona – La mano de dios” e “Feisbum – Il film“. Partecipa anche a numerose fiction e film, tipo La nuova squadra, Don Gnocchi – L’angelo dei bimbi, Codice Rosso e Baciati dall’amore.

Kasia Smutniak Taricone Pietro

Taricone incontra l’amore, e si lega con l’attrice Kasia Smutniak, conosciuta nel 2003 sul set di Radio West, dalla quale aveva avuto una figlia, Sophie Taricone, nata il 4 settembre 2004.

Pietro Taricone morte

Taricone, non ha mai nascosto la sua passione per il paracadutismo, una passione che purtroppo gli ha fatto perdere la vita, il 29 giugno del 2010, a seguito di un impatto al suolo durante un lancio nei pressi dell’aviosuperficie Alvaro Leonardi di Terni.