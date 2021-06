Pietro Tartaglione: chi è, lavoro, Rosa Perrotta, matrimonio, figli

Pietro Tartaglione è un imprenditore e praticante avvocato. È diventato famoso in tv, grazie alla sua partecipazione al fortunato programma Uomini e Donne di Maria De Filippi in veste di corteggiatore di Rosa Perrotta. Al termine del percorso, Rosa decise di lasciare con lui il programma e i due, attualmente, convivono felicemente. Pietro e Rosa sono genitori del piccolo Domenico, nato nel 2019, e da qualche giorno hanno annunciato l’arrivo del loro secondogenito.

Chi è Pietro Tartaglione

Nome: Pietro

Cognome: Tartaglione

Data di nascita: 25 Ottobre 1990

Età: 30 anni

Segno Zodiacale: Bilancia

Professione: avvocato e influencer

Profilo Instagram Ufficiale: pietro_tartaglione

Biografia

Pietro Tartaglione è nato in provincia di Caserta il 25 ottobre del 1990. Molto legato alla sua famiglia, ancora giovanissimo decide di trasferirsi a Roma per studiare in un college. Una volta ottenuto il diploma si sposterà nuovamente, questa volta si trasferirà a Milano per studiare Giurisprudenza. Entra a far parte del mondo dello spettacolo nel 2016, quando partecipa come corteggiatore di Rosa Perrotta, nel programma tv Uomini e Donne di Maria De Filippi. Rosa lo sceglierà e i due continueranno a vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori. Attualmente, Pietro e Rosa sono genitori di Domenico, di quasi due anni, e tra qualche mese diventeranno genitori bis, così come ha annunciato Rosa qualche giorno fa sui social.

Carriera

Pietro Tartaglione è un avvocato e un influencer. Sembrerebbe un accostamento un pò bizzarro, ma è realmente così. Pietro, infatti, dopo essersi laureato in Giurisprudenza ha iniziato il suo praticantato come avvocato presso lo studio di suo padre. Ma, una volta, diventato uno dei volti più amati di Uomini e Donne, Pietro ha intrapreso anche la sua carriera di influencer. Grazie al suo profilo social molto attivo, promuove i propri capi di abbigliamento e altri prodotti, spesso anche insieme alla sua compagna, Rosa Perrotta.

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta

Rosa e Pietro si sono conosciuti, nel 2016, all’interno del programma tv Uomini e Donne. Da quel momento sono andati subito a convivere e la loro storia d’amore va a gonfie vele. Tanto che, lo stesso Pietro, chiese alla sua compagna di sposarlo mentre quest’ultima si trovava come naufraga su L’Isola dei famosi. La coppia, infatti, si sarebbe dovuta sposare nel 2019, ma le nozze sono state rimandate perché, proprio in quell’anno, è nato il loro primo figlio Domenico. Ora, la coppia Tartaglione Perrotta ha annunciato la notizia dell’arrivo di un fratellino o sorellina per il piccolo Dodo.

Pietro Tartaglione instagram

Pietro tartaglio, con i suoi 817 mila follower, è un vero e proprio influencer. Molti gli scatti che lo ritraggono mentre lavora o è insieme alla sua famiglia. Da poco ora, inoltre, è comparsa sul suo profilo la foto dell’ecografia che ritrae il loro secondogenito in arrivo.