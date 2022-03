Più di 18 milioni di decessi correlati al Covid-19 in tutto il mondo, secondo uno studio

Si dice che la pandemia di Covid-19 abbia causato oltre 18 milioni di morti in tutto il mondo tra l’inizio del 2020 e la fine del 2021, più del triplo del numero ufficiale, secondo uno studio pubblicato venerdì su The Lancet.

“Le statistiche ufficiali sui decessi causati da Covid-19 forniscono solo un quadro parziale del numero effettivo di decessi” relativo alla pandemia mondiale, osservano gli autori dello studio. Covid-19 è potenzialmente una delle principali cause di morte nel 2020 e nel 2021, ha affermato The Lancet da AFP.

Mentre la cifra ufficiale è di 5,94 milioni di morti in tutto il mondo tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, vari giornali l’hanno considerata sottostimata e hanno cercato di valutare meglio la valutazione complessiva della pandemia.

L’eccesso di mortalità corrisponde alla differenza tra il numero di persone decedute, indipendentemente dalla causa della loro morte, e il numero di decessi previsto, sulla base dei dati precedenti.

Oltre a un database di mortalità, gli autori dello studio hanno costruito diversi modelli in particolare per prevedere il tasso di mortalità atteso in assenza di Covid-19, tra l’altro per compensare la mancanza di dati completi e solidi in diversi paesi.

“Dei 12,3 milioni di decessi aggiuntivi rispetto ai decessi per Covid-19, è probabile che una parte sostanziale sia dovuta all’infezione da Sras-CoV-2”, hanno affermato.

La differenza tra mortalità in eccesso e decessi per Covid-19 potrebbe essere spiegata da una sottodiagnosi di infezioni da coronavirus e/o decessi per malattie diverse da quelle previste a seguito di cambiamenti comportamentali o ridotto accesso alle cure, a causa della pandemia, secondo i ricercatori.

Per regioni del mondo, i paesi dell’America Latina, dell’Europa centrale e orientale, l’Africa subsahariana meridionale ha registrato i tassi di mortalità in eccesso più elevati nel periodo 2020-2021.