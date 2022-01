Pizza light: ricetta, fatta in casa, calorie, ingredienti

Pizza light ricetta e pizza light gusti (pizza light senza lievito)

Ingredienti

1 kg di farina bianca per pane o farina Tipo ’00’, o 800 g di farina bianca forte per pane o farina Tipo ’00’, più 200 g di farina di semola finemente macinata

1 cucchiaino di sale marino fine

2 bustine di lievito secco da 7 g

1 cucchiaio di zucchero semolato dorato

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Metodo

Setacciare la farina e il sale su un piano di lavoro pulito e fare un pozzo al centro.

In una brocca, mescolare il lievito, lo zucchero e l’olio in 650 ml di acqua tiepida e lasciare per qualche minuto, poi versare nel pozzo.

Con una forchetta, far entrare la farina gradualmente dai lati e farla roteare nel liquido. Continuate a mescolare, facendo entrare una quantità maggiore di farina e quando tutto comincia a riunirsi, lavorate il resto della farina con le mani pulite e spolverate di farina. Impastare fino ad avere un impasto liscio ed elastico.

Mettete la palla di pasta in una grande ciotola infarinata e infarinatene la parte superiore. Coprire la ciotola con un panno umido e metterla in una stanza calda per circa un’ora fino a quando l’impasto è raddoppiato.

Ora togliete l’impasto su una superficie spolverata di farina e lavoratelo un po’ per spingere fuori l’aria con le mani – questo si chiama rovesciare l’impasto. Potete usarlo immediatamente o conservarlo, avvolto in una pellicola, in frigorifero (o nel congelatore) fino al momento del bisogno.

Pizza light fatta in casa

Se lo usi subito, dividi l’impasto in tante palline quante ne vuoi per fare le pizze – questa quantità di impasto è sufficiente per fare circa sei-otto pizze medie.

Per quanto riguarda i tempi, è una buona idea stendere le pizze circa 15-20 minuti prima di cuocerle. Non stenderle e lasciarle in giro per qualche ora, però – se stai lavorando in anticipo come questo, è meglio lasciare l’impasto, coperto con pellicola trasparente, in frigorifero. Tuttavia, se volete stenderle in modo che ci sia una cosa in meno da fare quando i vostri ospiti sono in giro, basta stendere la pasta in cerchi grezzi, spessi circa 0,5 cm, e metterli su pezzi di carta stagnola leggermente più grandi, strofinati con olio d’oliva e spolverati di farina. Potete poi impilare le pizze, coprirle con della pellicola trasparente e metterle in frigo.

Suggerimenti: Questo impasto è meglio fatto con la farina italiana Tipo ’00’, che è macinata più fine della farina normale, e darà all’impasto un’incredibile consistenza super-liscia. Cercatela nelle gastronomie italiane e nei buoni supermercati. Se invece usi la farina bianca per il pane, assicurati che sia una farina forte e ad alto contenuto di glutine, perché questa si trasformerà in un impasto bello ed elastico, che è quello che vuoi. Mescolate un po’ di farina di semola per dare un po’ di colore e sapore, se vi piace.

