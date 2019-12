“Darsi per vinti significa restare sdraiati per tutta una vita: non c’è nulla di più noioso del non tentare nemmeno di rialzarsi”, con questa semplice ma precisa frase Mauro Coruzzi, conosciuto in arte come Platinette, ha pubblicato recentemente una foto che lo immortala prima e dopo aver dimagrito.

Sorride in formissima dopo aver perso tantissimi chili come potete constatare voi stesso dalla foto presente ad inizio articolo.

