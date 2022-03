Playoff Mondiali 2022: Italia senza margine di errore

Un primo rigore fallito, poi anche un secondo penalty sbagliato. E per l’Italia di Roberto Mancini è sfumata così la possibilità di accedere direttamente ai Mondiali 2022 in Qatar. I due tiri dal dischetto sbagliati da Jorginho contro la Svizzera, prima a Basilea e poi all’Olimpico di Roma, pesano come un macigno, avendo di fatto regalato agli elvetici la qualificazione diretta alla kermesse Mondiale in programma a fine anno. E relegando gli Azzurri al secondo posto del Girone C, piazza utile per giocarsi i playoff spareggio tra un paio di settimane, da poter pronosticare sfruttando le promozioni dei bookmakers. Sono due le sfide che, tutti ci auguriamo, l’Italia dovrà superare per prendersi un posto nei Mondiali. Ma andiamo con ordine.

La semifinale è in programma giovedì 24 marzo allo stadio Renzo Barbera di Palermo contro la Macedonia. Un match da non fallire e, possibilmente, provando a sprecare meno energie possibili. Il ct Roberto Mancini ne è conscio e dovrà gestire bene le forze. Non che i macedoni, guidati dal napoletano Elmas dopo l’addio alla nazionale di Goran Pandev, vadano sottovalutati, assolutamente no. Ma l’obiettivo dell’Italia non può non essere quello di dover giocare due match nel giro di cinque giorni. Con tutto il carico fisico, e soprattutto mentale, che questo comporterà. Infatti, martedì 29 marzo, è in programma la finale che, l’Italia, comunque vada, dovrà oltretutto giocare in trasferta contro Portogallo o Turchia.

Ecco perché sarà necessario dosare tutto ciò che si può, preannunciandosi, in caso di successo sulla Macedonia, una finale per niente agevole e con uno stadio tutto contro. Quindi con un ambiente tutt’altro che conciliante. Nei giorni scorsi sono arrivate anche le parole dello stesso Mancini a riguardo: “Ci siamo complicati le cose da soli, sappiamo che abbiamo la qualità per accedere al Mondiale. La prima partita sarà forse anche più difficile. Giocheremo a Palermo, col pubblico vicino, e penso andrà bene. Mi fido dei ragazzi, sono ottimista ma so che saranno dieci giorni duri e difficili. Avremmo voluto fare a meno di arrivare fin qui. I nomi li sto valutando, in questo momento della stagione è importante la condizione fisica. Non saranno al 100% e questo va valutato”.

Il pensiero di tutti ovviamente corre al novembre del 2017 e alla doppia finale di spareggio contro la Svezia per accedere alla kermesse mondiale del 2018. La formula era diversa, con partite di andata e ritorno, ma la sostanza resta pressoché identica. A quel tempo nessuno, o quasi, aveva immaginato l’Italia fuori da una edizione dei Mondiali. Ma contro gli scandinavi si è consumato l’evento inaspettato, con gli Azzurri eliminati e fuori da Russia 2018. Ora però c’è più consapevolezza del grosso rischio che si corre, già a partire dalla prima sfida con la Macedonia. Restare nuovamente fuori dal Mondiale sarebbe un bruttissimo colpo per tutto il movimento calcio italiano. E per giunta da Campioni d’Europa in carica, titolo vinto solo pochi mesi fa. L’unico modo per andare ai Mondiali è crederci sin da subito, senza alcun tentennamento e paura.