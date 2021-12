Playstation affronta Xbox con il Progetto Spartacus

Devono averla presa sul serio in Sony la sfida contro la Xbox di Microsoft tanto da dare al progetto il nome del leggendario schiavo ribelle Spartaco. Il progetto Spartacus di casa Sony infatti vuole emulare, anzi fare meglio, l’abbonamento mensile a tutti i giochi e le funzionalità di Microsoft chiamato Xbox Game Pass.

Anche i videogiochi verso il modello ad abbonamento

Tutto il mondo del web si muove verso il modello a sottoscrizione. La vendita dell’hardware non è più così profittevole come una volta. Margini ridotti, alte spese di ricerca e sviluppo, difficoltà logistiche e tanti altri aspetti puramente pratici fanno il resto.

Il vero profitto oggi arriva dagli abbonamenti. Piccoli, affrontabili da tutti e ricorrenti. Questi sono una soluzione vincente per tutti: il consumatore non ha la preoccupazione di effettuare una grossa spesa in solo colpo e l’azienda si assicura tante piccole entrate costanti su un numero elevato di clienti che, tra l’altro, sarà anche più facile fidelizzare al proprio brand.

Gli esempi nel corso degli ultimi anni hanno sempre prodotto ottimi risultati: dagli smartphone dati in omaggio sottoscrivendo un abbonamento mensile per un minimo di tempo fino al mondo del SaaS, Software as a Service, già molto diffuso a livello aziendale. L’abbonato come modello di profitto futuro è già vincente oggi, dice nulla il nome Netflix?

Si paga per accedere alle librerie di giochi. Le possibilità sono molto più ampie. L'abbonamento potrebbe essere omnicomprensivo oppure inferiore dando accesso solo ai giochi di interesse del giocatore. Si possono organizzare tornei specifici chiedendo l'acquisto di un piccolo biglietto per la partecipazione.

Perché Sony punta al modello Xbox Game Pass

Sony Playstation ha tutte le carte in regola per sfidare l’Xbox anche su un sistema di abbonamenti. La console di casa Sony, per esempio, è talmente famosa che il suo nome ha assunto un significato di uso comune. Oggi molti dicono semplicemente playstation riferendosi genericamente a una console qualsiasi.

Anche la stessa azienda Sony gode di quell’aura di marchio da gamma alta, prodotti di prestigio e molto affidabili. Di questa positiva nomina la Playstation attinge a piene mani, ogni lancio di una nuova versione è sempre un successo. Intanto Xbox Game Pass macina abbonati a ritmo serrato, favoriti anche dal forzato cambio delle abitudini degli eventi degli ultimi mesi. I numeri ufficiali recitano 15 milioni di abbonati nel settembre 2020 divenuti 18 nel gennaio scorso. Al momento sembra che la game console di Microsoft abbia già passato il 30 milioni di iscritti. Un incremento vertiginoso.

Sony, storico protagonista nel mondo dei videogiochi, poteva stare lì in finestra a guardare? L’aspettativa è quindi alta, i consumatori si aspettano da Sony un qualcosa all’altezza della sua fama. C’è solo un piccolo, scaramantico, dettaglio: Spartaco, lo schiavo gladiatore, perse la sua battaglia finale contro l’Impero Romano. Si spera che questo non si possa ripetere per Playstation.